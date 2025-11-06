Имаме сходни аргументи с работодателите за пренаписването на бюджета, обяви Мартин Димитров

Заедно с работодателите имаме сходни аргументи за оттегляне и пренаписване на проектобюджета на финансовото министерство, обяви Мартин Димитров от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ в кулоарите на парламента. Припомняме, че вчера заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество се провали, тъй като работодателските организации отказаха да участват в него.

Димитров поясни, че има няколко задължителни мерки, които трябва да залегнат в бюджета за 2026 година:

Първо, да отпаднат веднага 5-те милиарда лева „касичка“, които са предвидени като допълнителен дълг, с който обаче, по думите на Димитров, няма да се финансира дефицита.

Второ, да отпадне увеличението на данък дивидент от 5% на 10 процента. Димитров коментира, че е шизофренно да се обявява, че с по-високи данъци ще се намалява сивата икономика, каквато е тезата на Драгомир Стойнев от „БСП-Обединена левица“.

Трето, да няма увеличение на осигуровките, а по-голяма събираемост. Според Димитров предвидените 2 процентни пункта, или 10% увеличение на пенсионната осигуровка, ще ударят всеки работещ българин и ще намалят растежа на икономиката.

Четвърто, увеличението на максималния осигурителен доход да е наполовина, защото иначе, според Мартин Димитров, ще се накажат най-производителните хора.

Пето, да отпадне държавно одобрения софтуер за търговците СУПТО.

Мартин Димитров подчерта, че тези пет действия са задължителни, за да не бъде вкарана България в румънски и гръцки сценарий и да запази своето развитие.

Божидар Божанов, съпредседателят на “Да, България” и депутат от ПП-ДБ обяви, че внесените от партията му законопроекти в Народното събрание имат три цели: на първо място – да ограничат корупционните разходи – в здравеопазването, обществените поръчки; на второ – да ограничат неефективните разходи, като например огромните бонуси към трудовите възнаграждения в бюджетната сфера и регулаторите; а на трето – да подобрят бизнес средата, която да насърчи конкурентоспособността на икономиката и да повиши растежа ѝ.

По повод опровержението, изпратено вчера чрез социалните мрежи от бившия председател на „Да, България“ – Христо Иванов, че не е участвал в разговори с Борисов за сваляне на санкциите на Пеевски по “Магнитски”, и опровержението на посолството на Великобритания у нас, че свалянето на британските санкции изобщо не подлежи на договаряне и те остават, Ивайло Мирчев коментира, че опитът на Бойко Борисов да изпере своя партньор в управлението – Делян Пеевски – е претърпял пълна катастрофа.

Сега може би ще чакаме и позиция на вестник “Уолстрийт джърнъл”, след като Борисов каза, че написаното за опитите му да измоли от сина на Доналд Тръмп отпадане на санкциите на Пеевски по “Магнитски” е удар срещу българска енергийна инфраструктура, добави Мирчев.

Той обясни и каква според него е стратегията на Борисов и на Пеевски.

„Пеевски да пази Борисов от прокуратурата, от съда, от разследвания, а Борисов да осигурява на Пеевски легитимната власт в държавата”, заяви Ивайло Мирчев.

Той постави въпроса и кога българските институции ще се поинтересуват за какво точно са наложени британските и американските санкции на Делян Пеевски, добавяйки, че паспортите, за които заговори Борисов, са много малка част.

„Основната част са тежки корупционни практики, за които у нас никой не смее да попита“, обяви Мирчев.

По повод изнесената от “Да, България” преди това информация, че Мария Габриел като външен министър е водила кореспонденция с Лондон за възможностите за сваляне на санкциите над Пеевски, Божидар Божанов обясни, че от партията очакват отговор от външно министерство за проведената кореспонденция. Той уточни и че по този повод са изпратили официално запитване миналата седмица.

Божанов обяви и че днес отново ще бъде внесено предложение за създаване на парламентарна анкетна комисия за нелегитимните влияния на Пеевски във властта.

Ивайло Мирчев предупреди, че България може да изгуби безвъзвратно над 200 милиона евро по Плана за възстановяване и устойчивост, ако Комисията за противодействие на корупцията (КПК) бъде закрита, а не реформирана, каквото е предложението на “Да, България”. Мирчев обяви и че след като правителството инсталира човека на Пеевски – Деньо Денев, начело на ДАНС, следващите наред ще са Държавна агенция “Разузнаване” и Държавна агенция “Технически операции”, където също, по думите му, имало лека съпротива срещу Пеевски.

Той добави и че има планове цялата КПК да бъде прехвърлена в ДАНС, включително по негова информация кандидатствалите от квотата на Пеевски и Борисов в КПК сега се явяват на конкурс за ДАНС.