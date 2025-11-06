В пълно единодушие парламентът прие междуселищните автобуси да не са задължени да спират на автогарите

Парламентът прие на първо и второ четене в едно заседание допълнение в Закона за автомобилните превози, което гласи: „Превозвачите, извършващи превоз на пътници по междуселищни автобусни линии, които свързват едно или повече населени места от община с административен център, намиращ се извън нейната територия с административния й център, който се намира в друга община, ще спазват утвърденото маршрутно разписание с определените в него автоспирки, като могат да ползват и автогари срещу заплащане.“

Според вносителя – Цвета Караянчева от ГЕРБ-СДС мярката се внася с цел осигуряване на необходимото транспортно обслужване на населението от четири общини в страната (Добричка, Марица, Родопи и Тунджа), и по-конкретно цели да осигури възможността на жителите на 151 населени места от посочените общини да имат достъп до административния им център.

По думите на Караянчева досега междуселищните автобуси са били задължени да спират само на автогарата, а сега ще могат да спират и по други спирки, след като съответният маршрут на междуселищната линия бъде одобрен от кмета на Пловдив, така че да не се създава транспортен хаос.