Lexus ES 300h е най-надеждният седан от среден клас

Порталът TopSpeed ​​​​състави класация на най-надеждните седани от среден клас. Lexus ES 300h оглави списъка с оценка за качество от 87 от 100. Експертите посочват високото ниво на комфорт и тихата работа на хибридния му двигател сред предимствата му.

Lexus ES е луксозен седан от среден клас, предлаган на пазара от 1989 г. от Lexus, луксозното подразделение на Toyota, в няколко поколения, всяко от които предлага V6 двигатели и конфигурация с предно разположен двигател и предно задвижване. Името ES означава „Executive Sedan“ (Елегантен седан).

Второто място е за Toyota Camry, която получи оценка за качество и надеждност от 86 от 100.

Автомобилът е хвален за плавното си возене и отличната си шумоизолация в интериора. Третото място е за Toyota Crown, с оценка за надеждност от 85 от 100. Този автомобил се гордее с просторен интериор и отличен комфорт.

В топ 10 бяха включени още Nissan Altima, Genesis G80, Kia K5, Honda Accord, Subaru Legacy, Volkswagen Arteon и Hyundai Sonata.

Преди това бяха посочени най-малко надеждните автомобили на Toyota. Спортното купе GR Supra беше определено за най-проблемния автомобил на японската марка през последните 20 години. Проблеми със системата за подпомагане на спирачките и обтегачите на предпазните колани са често срещани.

Toyota bZ4X също се счита за ненадежден нов модел. Най-често срещаният проблем, с който се сблъскват собствениците, е качеството на болтовете на главините.