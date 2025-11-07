НС прие и на второ четене промените в закона за правомощията на особения управител на „Лукойл“

Народното събрание прие и на второ четене законовите промени, с които правомощията на особения управител на рафинерията „Лукойл“ се разширяват.

Текстовете бяха приети с гласовете на формациите от парламентарното мнозинство ГЕРБ-СДС, „ДПС-Ново начало“, БСП, ИТН, четиримата независими депутати и един от АПС.

С измененията особеният управител получава право да продава активи на компанията, да ги ипотекира и залага. Неговите актове не подлежат на съдебен и административен контрол. Предвижда се особеният управител да бъде назначаван от Министерския съвет.

Управляващите направиха редакционни поправки преди гласуването. Те не бяха публикувани на сайта на НС, а народните представители ги получиха разпечатани на хартия в зала.

Това възмути опозицията, като лидерът на ПП Асен Василев заяви:

„Тези корекции са де факто пренаписване на целия закон. Това е абсолютен правен „чобанизъм“.

От партия „Възраждане“ обявиха, че ще атакуват промените пред Конституционния съд.