Дейвид Бекъм е вече сър

Футболната звезда бе посветена в рицарство от крал Чарлз III.

Преди броени дни 50-годишният англичанин най-накрая стана сър. Той бе посветен в рицарство от крал Чарлз III в Уиндзорския замък. На изисканата церемония присъстваха неговите родители и съпругата му Виктория Бекъм, която го бе облякла с костюм, дело на собствения ѝ моден бранд, по данни на ABC News.

„Не бих могъл да съм по-горд… Хората знаят, колко съм патриотичен – обичам държавата си!” – сподели Дейвид Бекъм, получил благородническата титла благодарение на спортните му и благотворителни изяви.

Дейвид и Виктория Бекъм.

„Дейвид, от момента, в който те видях преди цели 28 години, винаги си представлявал страната си гордо. Независимо дали си на терена, или не, никой друг не обича Англия и уважава кралското семейство колкото теб, затова, виждайки те днес, тук, с краля, ще запомня този момент завинаги. Толкова много си постигнал, а си оставаш все същия мил, смирен и трудолюбив мъж, когото видях преди почти 30 години, в това число и съпруг, и баща. Никога не съм се чувствала толкова горда като днес. Сър @davidbeckham, толкова те обичаме ххх” – не пропусна да сподели и Виктория Бекъм в личния си Instagram профил.

В интерес на истината, Дейвид Бекъм се присъединява към своите сънародници Гари Олдман и Имелда Стонтън, които също неотдавна получиха своите титли.