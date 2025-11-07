Омбудсманът Велислава Делчева сезира КС срещу изискването за технически преглед само при платени глоби

Омбудсманът Велислава Делчева сезира Конституционния съд (КС) с искане за обявяване на противоконституционност на чл. 147, ал. 9а от Закона за движението по пътищата. Нормата предвижда, че технически преглед на моторно превозно средство ще се извършва само при липса на неплатени глоби на собственика, ползвателя или лицето, което представя автомобила за преглед, информират от пресцентъра на институцията.

Според Делчева, тази разпоредба нарушава основни права, гарантирани от Конституцията – правото на труд, правото на собственост и правото на свободно придвижване.

В мотивите си омбудсманът пише, че мярката, която влиза в сила от 7 май 2026 година е несправедлива, тъй като блокира възможността гражданите да използват автомобилите си дори когато те са технически изправни.

Общественият защитник отбелязва още, че това ще окаже и пряко отражение върху правото на труд, особено за хората, чиято професия или ежедневна работа изисква използването на автомобил. Делчева напомня, че КС вече е постановявал сходни решения, в които е приел, че заобикалянето на законовия ред за събиране на публични вземания чрез ограничаване на правото на придвижване е противоконституционно.

“Новата разпоредба наказва гражданите не защото застрашават безопасността на движението, а защото държавата не може ефективно да си събере глобите”, отбелязва още Делчева.