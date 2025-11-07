РЕГИСТРИРАЙ СЕ
„Тексим Банк“ отчете по-висока печалба от 2.29 млн. лв. в края на септември

През третото тримесечие „Тексим Банк“ АД отчита нетна печалба в  размер на 2.29 млн. лв. при 2.1 млн. лв. преди една година. Това показват данните в междинния финансов отчет на кредитната институция. Расте и доходът на акция – 0.062 лева, при 0.057 лева година по-рано. 

Общо нетните оперативни доходи на банката в края на септември възлизат на 19.24 млн. лв. при 18.06 млн. лв. преди година.

Приходите и разходите на банката са отражение на общата икономическа обстановка в страната, отбелязват мениджърите й. Добрият резултат за деветмесечието е следствие от увеличение на нетния доход от лихви с 1.1%, както и по-високия нетен доход от такси и комисионни (с 17.05%). Банката има и приходи от дивиденти в размер на 284 хил. лева.

Отчетени са и административни разходи от 13.79 млн. лева.

Активите на „Тексим Банк“ в края на септември са в размер на 806.91 млн. лева.

Те са нараснали с 116.69 млн. лева спрямо декември миналата година. Това е резултат основно от увеличение на дълговите инструменти, кредитите на нефинансови институции и други клиенти, паричните средства и парични салда при централни банки, както и други активи.

Банката отчита увеличение спрямо декември на кредитите на клиенти, различни от банки,

с 3.03 на сто и ръст на вземанията по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа. Има промяна в кредитния портфейл по групи кредитополучатели. Намалява дялът на корпоративните клиенти, който е 66.89%, а този на гражданите и домакинствата расте до 33.11 на сто.

„Тексим Банк“ продължава политиката в кредитирането чрез предлагане на нови продукти. Така в края на септември размерът на заемите за граждани нараства спрямо декември с 9.7 на сто. При кредитите за фирми има ръст от 0.3 на сто. Заедно с това банката запазва политиката на консервативен подход при разрешаване на заеми за фирми и индивидуални клиенти. А експертите й текущо анализират секторите със затруднения в икономиката, отбелязват от „Тексим банк“ в отчета за деветте месеца.

Общата сума на задълженията на банката се увеличават с 18.34% спрямо края на миналата година.

С най-голям дял в пасивите са привлечените средства от клиенти, различни от банки, без задължения за оперативен и финансов лизинг – 98.16 процента. Техният размер е 721.11 млн. лева и се увеличава с 18.1 на сто спрямо края на миналата година. От „Тексим Банк“ отбелязват, че продължава и политиката на оптимизиране на структурата на пасива в посока намаление на неговата средна цен.

В края на юни най-големите акционери са „Уеб финанс холдинг“ АД с дял от 16.64%, „ТК-холд“ АД – 9.90%, „Сила холдинг“ АД – с 8.89%, и ПОК „Съгласие“ АД – с 5.31 процента. „Интрейд“ АД притежава 3.88%, „Датамакс“ АД – 3.76%, а „Датамакс систем холдинг“ АД 3.63 на сто.

От мениджърите на дружеството само Мария Видолова – изпълнителен директор, има акции на „Тексим Банк“ – 0.0015 процента.

„Тексим Банк“ е публично дружество, което има лиценз да извършва банкова дейност и една от основните му дейности е предотавяне на кредити или друго финансиране.

БФББългарска фондова борса

От 9 октомври започва процедурата по увеличението на капитала на ТБ „Тексим банк“ АД

Предлагат се 7 000 000 броя нови акции за записване, всяка с номинална стойност от по 1 лв. и емисионна стойност – 3 лева. Крайната дата е 14 ноември. Решението за увеличаване на капитала на „Тексим банк“ е взето от Управителния съвет на дружеството на 21 август. 

Книжата на “Тексим Банк” се търгуват на “Българска фондова борса”. Цената им загуби част от стойността си от началото на годината и в момента сделки се сключват на 3.48 лева за един брой, което оценява кредитната институция на 128 046 725 лева пазарна капитализация.

