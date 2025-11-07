РЕГИСТРИРАЙ СЕ
PetroChina затваря 19 остарели рафинерийни звена в опит да намали свръхкапацитета

Подразделението на държавната China National Petroleum Corporation, PetroChina планира постепенно да спре производството в 19 стари и неефективни звена в своите рафинерии и петрохимически предприятия, тъй като Китай се стреми да намали свръхкапацитета, който тежи върху сектора на преработката.

PetroChina е вторият по големина производител на петрол в страната след Sinopec и ще затвори окончателно старо рафинерийно и химическо звено, което не отговаря на стандартите за безопасност, и ще изведе от експлоатация още 18 звена, които работят повече от 20 години, съобщиха анализатори, присъствали на обаждането за тримесечните резултати на компанията.

Китайските рафинерии и производители на петрохимикали се сблъскват с ниски маржове на печалба заради свръхпроизводство и намаляващо търсене на горива за автомобилния транспорт. Властите засилват усилията си да ограничат излишния капацитет, който доведе до загуби в рафинериите и ниска рентабилност в петрохимическия сектор, особено при пренасищането на азиатския пазар.

Според тримесечния отчет на PetroChina, производството на бензин е намаляло с 4,8% за периода януари – септември спрямо година по-рано, докато производството на дизел е останало без промяна. Единственото транспортно гориво с ръст на производството и търсенето е било реактивното гориво, чийто обем е нараснал с 9,5% в рафинериите на компанията.

