Асен Василев е категоричен, че ако Пеевски управлява рафинерията в Бургас, криза с горивата ще има

Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев заяви пред журналисти след заседанието на Националния съвет на партията, че не смята за разумно хората, които са довели до фалита на „Булгартабак“, до провала на държавната петролна компания и до неуспешния проект „Магазини за хората“, да получават възможността да управляват най-голямата рафинерия на Балканите. Той подчерта, че от тях би зависело дали в страната ще има бензин, дизел и гориво за самолетите, което според него е изключително рисково.

По думите на Василев, придобиването на толкова голям международен актив е сложен процес, който изисква участие на водещи инвестиционни банки и експертни екипи, работещи месеци наред, за да оценят стойността на компанията и състоянието на пазара. Затова той отказа да коментира дали България би могла да закупи рафинерията в Бургас и да я направи държавна, преди да се запознае с експертните оценки и изчисления.

Василев предупреди, че ако Делян Пеевски получи контрол върху рафинерията, това почти сигурно ще доведе до криза с горивата след 21 ноември. Той определи приетия в петък законопроект за особен представител на „Лукойл“ като „пълно безобразие“, защото според него дава възможност този управител да продава рафинерията на когото пожелае и на каквато цена реши, без задължение да я прехвърли на българската държава.

Лидерът на „Продължаваме промяната“ припомни, че още през 2023 г., когато акад. Николай Денков беше премиер, е било изготвено законодателство, съгласувано с европейските практики, което ясно е определяло правомощията на подобен представител, за да се избегнат рискове от международни съдебни искове. Сега обаче промените в закона отваряли възможност за дела в международни арбитражи, тъй като представляват фактическо отнемане на частна собственост — нещо, което обикновено води до решения в полза на засегнатата компания. Василев даде пример с Германия, където също е назначен особен представител, но собствеността не е отнета.

Бившият финансов министър заяви, че закон, който нарушава правото на частна собственост, трябва да бъде разгледан от Конституционния съд, тъй като е противоконституционен. Той прогнозира, че по този закон със сигурност ще бъде подадена жалба, като подобни намерения вече са заявени и от „Възраждане“.

Заместник-председателят на „Продължаваме промяната“ Николай Денков допълни, че оттук нататък пълната отговорност за последствията носи управляващото мнозинство. Той подчерта, че законът е бил приет за едва 30 секунди, но ефектите му може да се усещат в следващите 30 години.