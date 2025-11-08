Денят по диагонал – 8 ноември 2025 г.

Вицепрезидентът Илияна Йотова заяви пред журналисти край село Дебелт, че решението за бъдещето на рафинерията „Лукойл“ е от национално значение и изисква не просто парламентарен, а общонационален консенсус. Тя подчерта, че загубата на рафинерията би поставила България в изключително трудна ситуация.

По думите ѝ първо трябва да се види как правителството ще представи новоприетия закон, тъй като той ще изисква редица подзаконови актове и наредби, които да определят функциите на т.нар. особен управител.

Йотова коментира и твърденията, че България е „надградила германската схема“ за държавно управление на стратегически обекти, като напомни, че в Германия този модел действа от три години и ще бъде удължен до 2026 г., без да става дума за продажба или национализация.

Много различно е това, което се разбира под социалист в Америка и в Европа, уточнява Ясен Дараков

Четирите букви, които вицепрезидентът на САЩ най-много мрази, са „вице“. Ванс се надява да стане президент още преди изборите и би могъл да бъде много по опасен от Тръмп.

Статистиката от десетилетия насам показва, че когато демократите са печелили Ню Йорк, Ню Джърси и Вирджиния, те печелят и Камарата на представителите на междинните избори. Очаквам републиканците да се пропукат на изборите за конгрес догодина. Много от тях тепърва ще започнат да се отричат от Тръмп.

Националният съвет на „Продължаваме промяната“ избра акад. Николай Денков за зам.-председател на партията, съобщиха от формацията.

Номинацията на Денков е била направена от лидера на партията Асен Василев съгласно промените в устава, гласувани от Общото събрание през септември. Сред решенията, приети тогава, в устава беше записано, че зам.-председателят на партията ще бъде излъчен от Изпълнителния съвет и утвърден от Националния съвет по предложение на председателя – Асен Василев.

Тогава беше създадена и Етична комисия, която да разследва сигнали за корупция и нарушения и да предприема съответните действия.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че алиансът възнамерява занапред по-открито да представя своите ядрени способности пред обществото, с цел това да действа като възпиращ фактор срещу Русия, съобщава ДПА.

В интервю за германския вестник „Велт“ Рюте подчерта, че е важно обществата на страните членки да разбират ролята на ядреното възпиране за общата сигурност. Той допълни, че когато Русия използва заплашителна ядрена реторика, гражданите трябва да бъдат спокойни, защото НАТО разполага със силен ядрен потенциал, способен да защити мира и да предотврати агресия.

След началото на войната в Украйна президентът Владимир Путин неведнъж е акцентирал върху мощта на руските ядрени оръжия, за да възпре Запада от по-активна подкрепа за Киев. Наскоро Русия започна големи учения на своите стратегически ядрени сили, паралелно с провежданите от НАТО ядрени тренировки в Европа.

Мащабна руска атака удари енергийната инфраструктура на Украйна, уби един човек и предизвика прекъсвания на електрозахранването в няколко региона, съобщиха властите в Киев в събота.

През нощта в цяла Украйна бяха задействани предупреждения за въздушна тревога, след като в районите на Харков и Одеса бяха нанесени удари с дронове по енергийни обекти. Удар с дрон срещу източния град Днепър разкъса девететажна сграда, убивайки една жена и ранявайки шестима, включително дете. В столицата Киев гражданските и военните власти съобщиха, че падащи отломки са причинили пожари на две места в централния Печорски район.