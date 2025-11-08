Европейските цени на пшеницата остават стабилни

През изминалата седмица цените на пшеницата и царевицата в САЩ се покачиха поради силен износ, особено към Китай и Мексико. Европейските котировки останаха стабилни заради големи доставки от Черноморския регион, отбелязват от „Софийска стокова борса„.

Пазарът на слънчоглед показа смесени тенденции с някои спадове в цените на регионално ниво заради предизвикателства в реколтата. Цените на петрола спаднаха с около 1% заради притеснения от излишък на предлагане и слаб световен растеж. Общата пазарна обстановка остава под влияние на глобалната икономическа несигурност и променящите се доставки в отраслите.

Фючърсите за декември на меката червена пшеница в Чикаго се покачиха с около 3.3%

до 199.7 долара за тон, а твърдата червена пшеница в Канзас – с 3.4% до 195.4 долара за тон. Европейските пшенични фючърси на Euronext в Париж се повишиха леко с 0.1% до 223 долара за тон, ограничени от значителните доставки от Черноморския регион. Прогнозите за реколтата от пшеница в Русия се подобриха с очакван износ около 5 млн. тона през октомври. Цените на износа остават около 218 – 223 долара за тон.

Фючърсите за царевица в Чикаго се търгуваха между 168 – 170 долара за тон, с около 2% седмично изкачване заради силния износ и търсенето от Мексико. В Европа цените се покачиха до 214 – 222 долара за тон.

Цените на слънчогледово масло скочиха драматично

в края на октомври и началото на ноември 2025 г., с украинския FOB 1360 – 1415 долара за тон, отбелязвайки най-високите нива от ноември 2022 година. Цените на слънчогледово семе в Украйна се качиха на 666 – 690 долара за тон, тъй като фермерите задържаха продажбите.

В контраст на пазара на зърнени култури е този на петрола, при който цените спаднаха с около 1% до двуседмични минимуми, като Брент се търгува на 63 – 64 долара за барел, а WTI падна под 60 долара. Причини за натиска в цените са притесненията за забавяне на икономическия растеж, слабо търсене, поскъпнал щатски долар и нарастване на запасите в САЩ с около 6 млн. барела седмично.

Търговията на „Софийска стокова борса“ в подкръг „Зърно“ остава спокойна.

Тази седмица продължава предлагането на голямо количество хлебна пшеница от стари реколти на 450 лв./т (230.08 евро/т), а купувачите отговарят с начална цена от 270 лв./т (138.05 евро/т). Продължава и търсенето на фуражна пшеница, насипно на начална цена от 340 лв./т (173.84 евро/т).

В подкръг „Хранителни стоки” цените на основните стоки са стабилни при непроменено ниво на началните цени. Продължава и предложението за продажба на белен слънчоглед на начална цена от 2500 (1278.23 евро/т). Предлага се и богат асортимент от консервирани храни.

В подкръг „Индустриални стоки” сделки имаше за сол за посипване на пътища на 138 лв./т (70.56 евро/т). В групата на енергоносителите се изкупиха газ пропан бутан в диапазон 916.67 – 958.33 лв./хил. л (468.69-489.99 евро/хил. л) и газьол за ПКЦ на 2202.79 лв./хил. л (1126.27 евро/хил.л). При химикалите се реализираха двигателни масла, трансмисионни масла, хидравлични масла и спирачна течност.