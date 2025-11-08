Ясен Дараков: Смешни са заглавията, че новият кмет на Ню Йорк е комунист (част 1)

Много различно е това, което се разбира под социалист в Америка и в Европа, уточнява Ясен Дараков

Четирите букви, които вицепрезидентът на САЩ най-много мрази, са „вице“. Ванс се надява да стане президент още преди изборите и би могъл да бъде много по опасен от Тръмп.

Статистиката от десетилетия насам показва, че когато демократите са печелили Ню Йорк, Ню Джърси и Вирджиния, те печелят и Камарата на представителите на междинните избори. Очаквам републиканците да се пропукат на изборите за конгрес догодина. Много от тях тепърва ще започнат да се отричат от Тръмп.

Избирателят в САЩ продължава да бъде гневен. Ной беше гневен по времето на Байдън, основно заради високите цени, заради растящите лихви, заради поскъпването на живота. Тръмп спечели изборите през 2024 г. на тази вълна. Но поскъпването на живота продължи и при него. Инфлацията не е овладяна, има стагнация на пазара на труда, все повече компании съкращават хора, заради автоматизацията и изкуствения интелект.

Днешните млади в Америка имат много по-ясна представа за света от предишните поколения. И недоумяват защо също богати държави като Германия и Франция осигуряват по 20-30 дни платен годишен отпуск на работещите, докато в Щатите дори няма закон, който да задължава работодателя да осигурява платени отпуски или платени болнични. Това остава на преценката на собственика на бизнеса. Най-добрите пакети отпуска са за мениджърите и те са по 15 дни годишно. Обикновено начинаещите започват с 5 дни отпуска и 3 дни болнични годишно. Американските младежи предпочитат да живеят като връстниците си в богатите европейски държави.

Профилактично медицинско изследване в САЩ струва 1000 долара, а в България е 46 лева.

Младото поколение в САЩ не харесва всичко това, защото виждат, че по света не е така. И виждат, че този модел облагодетелства шефовете на компании, а не обикновения човек, който вече трудно може да постигне своята американска мечта.

Става ми смешно, като чета заглавия, че новият кмет на Ню Йорк е комунист. Никой от тези, които пишат, че Мамдани е комунист няма да се откаже от платената си отпуска или от помощите за майчинство в България. През социалната призма цяла Европа може да се посочи като лява.

Мамдани е млад, усмихнат, харизматичен, а екзитполовете показват, че той е човекът на новото поколение. Много от тези хора гласуваха за Тръмп, но се разочароваха и сега демократите си връщат избирателите.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ журналистът Ясен Дараков, издател и главен редактор на BG VOICE.

Още от интервюто:

Защо Ню Йорк посочи ляв мюсюлманин за свой кмет?

Реалистични или популистки са обещанията на Зохран Мамдани?

Какъв е изборът на новото поколение в САЩ?

Как Демократическата партия може да възстанови позициите си и какви са тенденциите на политическия терен в Щатите?

На какъв принцип се образуват избирателните райони в САЩ?

Кой е ефективният път до американския избирател и коя партия в България го практикува?

