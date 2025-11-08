Жители на Поликраище протестираха срещу водната криза в селото

Жители на горнооряховското село Поликраище блокираха главния път Велико Търново – Русе в знак на протест срещу водната криза. Над 200 души се събраха по-рано днес, като пътят, който е част от международното трасе Русе – Свиленград, беше временно затворен.

Протестиращите настояват за ясни и конкретни обяснения защо са останали без вода вече повече от седмица.

Основните причини за безводието са остарялата и силно компрометирана водопреносна мрежа на селото, дълга 42 км, както и постоянните аварии на магистралния водопровод, който доставя вода до Поликраище.

В селото е обявено бедствено положение.

От община Горна Оряховица заявиха, че вече изготвят проект за водопровода, започва и ремонт на довеждащия водопровод, който е 850 метра.

Хората обаче настояват и за качествено електрозахранване, защото се оказа, че имат проблеми и с подаването на ток в селото.