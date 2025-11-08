Марк Рюте обяви, че за в бъдеще НАТО ще изтъква ядрените си способности с цел възпиране на Русия

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че алиансът възнамерява занапред по-открито да представя своите ядрени способности пред обществото, с цел това да действа като възпиращ фактор срещу Русия, съобщава ДПА.

В интервю за германския вестник „Велт“ Рюте подчерта, че е важно обществата на страните членки да разбират ролята на ядреното възпиране за общата сигурност. Той допълни, че когато Русия използва заплашителна ядрена реторика, гражданите трябва да бъдат спокойни, защото НАТО разполага със силен ядрен потенциал, способен да защити мира и да предотврати агресия.

След началото на войната в Украйна президентът Владимир Путин неведнъж е акцентирал върху мощта на руските ядрени оръжия, за да възпре Запада от по-активна подкрепа за Киев. Наскоро Русия започна големи учения на своите стратегически ядрени сили, паралелно с провежданите от НАТО ядрени тренировки в Европа.

Рюте отбеляза, че ядреното възпиране е крайната гаранция за колективната сигурност на алианса и че то трябва да остане надеждно, безопасно и ефективно. Той подчерта, че Владимир Путин трябва ясно да осъзнае, че ядрена война не може да бъде спечелена и никога не бива да се води.

По думите му последните ядрени учения на НАТО са били успешни и са доказали сигурността на системата за възпиране, изпращайки ясен сигнал, че алиансът може и ще защити всички свои членове от всякакви заплахи.

В момента само три държави в рамките на 32-членния алианс – САЩ, Франция и Великобритания – притежават ядрени оръжия. Русия остава най-голямата ядрена сила в света с над 5500 бойни глави, докато САЩ разполагат с около 5044, сочат данни на Международната кампания за забрана на ядрените оръжия.