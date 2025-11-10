36 години от 10 ноември 1989 година – началото на българския преход

Навършват се 36 години от 10 ноември 1989 година – датата, която се приема за символично начало на прехода от еднопартийна система към демокрация и пазарна икономика в България. На този ден пленум на Българската комунистическа партия освобождава от власт дългогодишния генерален секретар и държавен глава Тодор Живков.

Неговото място заема тогавашният външен министър Петър Младенов, който по-късно остро критикува управлението на Живков, определяйки го като довело страната до икономическа криза и де факто фалит.

Паралелно с промяната във властта започва процес на политическо организиране на опозицията. Учредява се Съюзът на демократичните сили – първата формална опозиционна политическа коалиция, която става ключов фактор в последвалия демократичен преход.

10 ноември остава дата на исторически поврат, която поставя началото на дълбоки политически, икономически и обществени трансформации в България.