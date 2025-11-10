Румен Радев ще посрещне ливанския президент Жозеф Аун в София

Президентът Румен Радев ще посрещне ливанския държавен глава Жозеф Аун, който е на официално посещение в България по покана на Радев. Визитата се провежда в навечерието на 60 години от установяването на дипломатическите отношения между двете страни, които ще бъдат отбелязани през 2026 година.

Централна тема в разговора между двамата президенти ще бъдат перспективите за разширяване на икономическото и инвестиционното сътрудничество, както и партньорството в областта на високите технологии, иновациите, културата, науката, отбраната и сигурността. Ще бъдат обсъдени и въпроси от регионалния и международния дневен ред.

Официалната церемония по посрещането ще се състои от 11:30 часа на площад „Св. Александър Невски“, след което Жозеф Аун ще отдаде почит пред Паметника на Незнайния воин. По-късно в президентската институция е предвидена среща „на четири очи“, последвана от пленарни разговори между двете делегации. В 13:00 часа Радев и Аун ще направят съвместни изявления в Гербовата зала.

По време на посещението си ливанският президент ще проведе срещи и с представители на изпълнителната и законодателната власт.