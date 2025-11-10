РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Румен Радев ще посрещне ливанския президент Жозеф Аун в София

Румен Радев ще посрещне ливанския президент Жозеф Аун в София

Президентът Румен Радев ще посрещне ливанския държавен глава Жозеф Аун, който е на официално посещение в България по покана на Радев. Визитата се провежда в навечерието на 60 години от установяването на дипломатическите отношения между двете страни, които ще бъдат отбелязани през 2026 година.

Централна тема в разговора между двамата президенти ще бъдат перспективите за разширяване на икономическото и инвестиционното сътрудничество, както и партньорството в областта на високите технологии, иновациите, културата, науката, отбраната и сигурността. Ще бъдат обсъдени и въпроси от регионалния и международния дневен ред.

Официалната церемония по посрещането ще се състои от 11:30 часа на площад „Св. Александър Невски“, след което Жозеф Аун ще отдаде почит пред Паметника на Незнайния воин. По-късно в президентската институция е предвидена среща „на четири очи“, последвана от пленарни разговори между двете делегации. В 13:00 часа Радев и Аун ще направят съвместни изявления в Гербовата зала.

По време на посещението си ливанският президент ще проведе срещи и с представители на изпълнителната и законодателната власт.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Ще бъде ли увеличен данъкът върху дивидента от 5 на 10 процента?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени