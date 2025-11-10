Една от най-големите къщи в Америка с вътрешен воден парк се продава за 12.9 млн. долара

Цената на една от най-големите частни резиденции в Съединените щати, с вътрешен воден парк в щата Юта, наскоро беше редуцирана с почти 5 милиона долара и сега се предлага за едва 12.9 милиона долара.

Имотът се намира в Спрингвил, близо до Прово, и е бил обявен за продажба за първи път през юли 2021 г. за 21 милиона долара. След няколко промени в цената, последно бяха поискани 17.5 милиона долара преди сегашното намаление. Агентът по продажбите Кери Оман от Summit Sotheby’s International Realty казва: „Това е най-добрата възможност за недвижим имот, която познавам в Юта. Можете да купите дом от 50 000 квадратни фута за само 250 долара на квадратен фут. Това е истински курорт в планината.“

С площ от 47 хил. кв. метра (50 хил. кв. фута), имението почти достига размера на Белия дом (51 хил. кв. метра или около 55 хил. кв. фута) и се разпростира на 150 акра (607 декара), с живописен фон от планинския хребет Уосач.

Построен през 2010 г., имотът има 6 спални, 8 пълни бани и 6 частични бани, множество кухни, просторни дневни с високи тавани и фоайе с двойна височина, полилей и двойни стълбища към втория етаж. Основната атракция е вътрешният воден парк с водна пързалка, водопад, въжена люлка и джакузи. Други удобства включват закрит баскетболен корт, двулентов боулинг, театър с 27 места, фитнес зала, сауна, игрална стая и детска стая с топки.

Имението предлага и множество възможности за активни външни занимания като пешеходен туризъм, планинско колоездене, ATV, моторни шейни и ски на дълги разстояния. Има място за конюшни и пътеки за езда.

Въпреки големината и уединението, имотът е на по-малко от 30 км. от центъра на Прово и на около час от Солт Лейк Сити, а наблизо има и частно летище.