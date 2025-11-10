С нов завод за амониев хидроксит, BASF подкрепя европейската индустрия за чипове

BASF обяви изграждането на нов, високотехнологичен завод за амониев хидроксид с електронна чистота (NH₄OH EG) в Лудвигсхафен, Германия. Съоръжението ще произвежда изключително чист химикал, който ще се използва за почистване на пластини, ецване и други прецизни процеси в производството на полупроводници. Това ще подпомогне растежа и разширяване на дейността на компаниите за полупроводници в Европа и ще осигури стабилна местна верига на доставки за производството на високотехнологични чипове.

Предприетата стъпка е в съответствие с дългосрочния ангажимент на BASF да изгражда устойчива и сигурна верига на доставки за европейския сектор за полупроводници – ключов фактор за поддържането на технологичната конкурентоспособност в бързо развиващия се пазар. Началото на експлоатацията се очаква да бъде през 2027 година.

С нарастващия брой нови или разширяващи се заводи за производство на чипове в Европа, нуждата от висококачествени и изчистени химикали за полупроводници, като амониевия хидроксид, се увеличава. Търсенето се ускорява допълнително от близък партньор на BASF, който в момента изгражда нов завод за производство на чипове в Европа. BASF инвестира в цялата химическа верига на стойността на полупроводници, базирайки се на дългосрочни партньорства и взаимни ангажименти с ключови партньори.

Синтезираният в новия завод амониев хидроксид ще бъде от ключово значение за технологиите за производство на чипове от ново поколение, които се използват в ключови европейски индустрии като автомобилостроенето, развитието на изкуствен интелект и други.

„Благодарни и горди сме от доверието, което нашите клиенти ни оказват, определяйки ни като дългосрочен стратегически партньор за постигане на техните цели за растеж в региона“, каза Йенс Либерман, старши вицепрезидент „Електронни материали“ в BASF.

Според Гопс Пилай, президент на Глобалното оперативно подразделение на BASF, тази нова инвестиция не само допълнително повишава възможностите на компанията, но и затвърждава ангажимента и присъствието й в подкрепа на полупроводниковата индустрия в Европа.

Новият завод ще играе ключова роля както за напредъка на индустрията за полупроводници, така и за приноса към европейската икономика.

Компанията е световен лидер в доставките на химикали с висока чистота и специализирани химически формули, необходими за производството на полупроводници. BASF предлага широко портфолио от материали, използвани в процесите на почистване, ецване, отлагане на метали и химико-механична планаризация.

Отдел „Дисперсии и смоли“ на BASF

Отделът „Дисперсии и смоли“ на BASF разработва, произвежда и предлага на пазара богата гама от висококачествени полимерни дисперсии, смоли, добавки и електронни материали в световен мащаб. Тези суровини се използват в редица индустрии, включително за покрития, строителство, лепила, печат и опаковки, електроника и хартия. С цялостното си продуктово портфолио и обширните си познания за индустрията, отделът „Дисперсии и смоли“ предлага на своите клиенти иновативни и устойчиви решения и им помага да усъвършенстват своите формули.

В групата BASF работят около 112 000 служители, които допринасят за успеха на клиентите й в почти всички сектори и почти във всяка страна по света. Портфолиото й е организирано в шест подразделения: „Химикали“, „Материали“, „Промишлени решения“, „Технологични решения за повърхности“, „Хранене и грижа“ и „Решения в земеделието“. През 2024 г. BASF генерира продажби от 65.3 милиарда евро. Акциите на BASF се търгуват на Фондовата борса във Франкфурт (BAS) и като Американски депозитарни разписки (BASFY) в САЩ.

BASF в България

Повече от 50 години BASF е партньор на българската индустрия, допринасяйки за успеха на клиентите от почти всички сектори на икономиката – химическа промишленост, енергетика, минно дело, фармацевтика, електроника, грижа за дома и лична грижа, строителство, селско стопанство и други.

През 2011 г. компанията стартира инициативата си „Chemgeneration“ за популяризиране на образованието по химия в България. В тази инициатива BASF си партнира с Българска академия на науките, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Химикотехнологичен и металургичен университет, Съюз на учените в България и Съюз на химиците в България. През годините в проектите ни са участвали над 5000 български ученици, десетки учители по химия и над 50 училища в цялата страна.

Управители на БАСФ ЕООД са Симон Франко, Станислава Домусчиева и Красимира Иванова.