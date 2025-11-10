Китай премахна ограниченията за износ на автомобилни чипове

Китай премахна експортните ограничения за компютърни чипове, използвани в автомобилното производство, съобщи Министерството на търговията на страната в неделя (9 ноември). Изключенията важат за компанията Nexperia, когато продуктите ѝ са предназначени за гражданска употреба – стъпка, която се очаква да облекчи автомобилните производители в Европа.

Освен това Пекин временно спря забраната за износ на ключови материали за полупроводниковия сектор на Съединените щати, както и пристанищните такси за американски кораби, като част от затоплянето на търговските отношения между азиатския и американския икономически гиганти след последните разговори между лидерите им Си Дзинпин и Доналд Тръмп.

Сега забраната за Nexperia се облекчава, след като Европейският съюз и Китай постигнаха съгласие за по-опростени експортни процедури. Според еврокомисаря Марош Шефчович, целта е „възстановяване на стабилния поток от полупроводници“.

Паралелно с това, Китай временно спира забраната за износ на „стоки с двойна употреба“, свързани с галий, германий, антимон и свръхтвърди материали към Съединените щати. Отмяната влезе в сила в неделя (9 ноемрви) и ще остане в действие до 27 ноември 2026 година.