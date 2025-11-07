РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Китай отменя забраната за износ на автомобилните чипове на Nexperia

Китай е отменил забраната за износ на чипове на производителя на автомобилни полупроводници Nexperia, което показва, че напрежението около компанията постепенно се разсейва.

Германският автомобилен доставчик Aumovio SE обяви, че е възобновил доставките на полупроводници на Nexperia, след като по-рано тази седмица е получил лиценз за износ от китайските власти. Според изпълнителния директор Филип фон Хиршхайдт, Министерството на търговията на Китай е премахнало общата забрана за износ на тези чипове в петък (7 ноември).

Китай налага забрана за износ върху чиповете Nexperia след намесата на Амстердам

Новината идва, след като Нидерландия заяви готовност да отмени извънредния контрол върху китайския производител, който въведе временно миналия месец – още един знак за деескалация на спора между двете страни.

Aumovio, отделена наскоро от Continental AG, произвежда сензори, спирачни системи и технологии за автоматизирано управление. Компанията има 12 завода в Китай и доставя части за BMW, Volkswagen и Stellantis.

Nexperia спира доставките към китайската си фабрика заради отказ от плащане

Фирмата транспортира чиповете на Nexperia от Китай до Унгария, откъдето ги разпределя към своите производствени бази. Според Хиршхайдт, ще са нужни няколко седмици, за да се нормализират процесите, макар че все още има риск от временни смущения.

„Ако обстоятелствата останат същите, няма да бъдем засегнати“, увери той.

