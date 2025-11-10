Съдът отмени втора екосанкция за ТЕЦ „Бобов дол“ – от 150 хил. лева

Районният съд в Дупница е отменил наказателно постановление от 150 хил. лева, наложено от регионалната екоинспекция на ТЕЦ „Бобов дол“, за висока запрашеност в района на централата.

Това става ясно от публикация на страницата на съда.

Решението може да се обжалва пред Административния съд в Кюстендил, който вече отмени друга санкция от 220 хил. лева за дружеството за същото нарушение

Постановлението е издадено при извънредна проверка по подаден сигнал от служители на РИОСВ от 26 ноември м.г.

Проверяващите са установили неорганизирани емисии в тъмнокафяв цвят в частта от площадката на централата, в която е разположен „Открит въглищен склад“, както и в района жп гарата на с. Големо село.

Констатирано е запрашаване около и в района на централата.

Наказателното постановление е отменено от съдебния състав, който е приел, че актът за административно нарушение не е бил надлежно предявен на нарушителя, като не е подписан и връчен на законно представляващия дружеството управител инж. Чавдар Стойнев.

Съдът е счел, че постановлението е незаконосъобразно и го отменя.

Съвсем наскоро падна и глоба от 220 хил. лева, наложена на ТЕЦ „Бобов дол“ от РИОСВ и потвърдена на първа инстанция от Районен съд-Дупница. Тя беше отменена с решение на Административния съд в Кюстендил заради допуснати процесуални пропуски – в констативния протокол са отразени две дати на извършване на огледа извън промишлената площадка – 10.10.2024 г. и 15.10.2024 г., а не една.

Решението е окончателно.