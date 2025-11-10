„Кауза Северозапад“ с кампания „Мисия Коледа“ за 1000 деца и 500 възрастни

Неправителствената организация от Монтана „Кауза Северозапад“ стартира кампания „Мисия Коледа“, съобщава кореспондент на БНР. Тя има за цел да бъдат подпомогнати 1000 деца и 500 възрастни хора, самотни родители и семейства в затруднено положение от Северозападна България, по-конкретно на територията на областите Монтана, Видин и Враца, съобщи Боян Аврамов, ръководител на кампанията. Очаква се раздаването на пакетите на децата и възрастните хора в Северозападна България да стартира поетапно от 22 ноември.

„Кауза Северозапад“ има партньори сред общините, като сред тях особено активни са Враца и Бяла Слатина. В същото време от неправителствената организация търсят доброволци.

На сайта на „Кауза Северозапад“ има пълна информация за хората, които желаят да дарят за кампанията, уточни Теменужка Цветкова, председател на сдружението.

Има възможност и чрез сайта да се подаде информация за човек в нужда.