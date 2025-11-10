РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Принудително е спряно производството в цех „Амоняк“ в „Неохим“

неохим

От торовия завод „Неохим“ АД в Димитровград съобщават, че днес , 10 ноември, се спира принудително производството на цех „Амоняк”.

Припомняме, че на 8 ноември беше възобновена производствената дейност на цех „Азотна киселина“ и на технологично свързаните с него цех „Амониев нитрат“ и цех Турбогенераторна станция.

На 6 ноември извънпланово бяха спрени тези три цеха.

На 7 ноември, петък, търговията с акциите на „Неохим“ на „Българска фондова борса“ затвори при цена от 17.60 лева за един брой. Днес, 10 ноември, тези книжа поскъпнаха с 3.41% и в момента сделки се сключват при 18.20 лева.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

