TSMC отчете забавяне на ръста на приходите – сигнал за охлаждане на пазара за AI

Тайванският производител на чипове TSMC отчете забавяне на ръста на приходите, като пазарът на изкуствен интелект показва признаци на охлаждане.

Постъпленията на Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. са нараснали с 16.9% през октомври – най-бавният темп от февруари 2024 г., което подсказва, че търсенето на чипове за изкуствен интелект вероятно започва да се забавя. Анализаторите все още очакват ръст от 27.4% за текущото тримесечие, а акциите на компанията са поскъпнали с 37% от началото на годината.

Междувременно, пазарните оценки на технологичният сектор на световните борси отслабнаха през миналата седмица, след като инвеститори изразиха притеснения от прекомерно високи котировки на фирмите от бранша. Някои мениджъри от Уолстрийт предупредиха за възможна пазарна корекция, а фондът на Майкъл Бъри Scion Asset Management направи залози срещу Nvidia.

Въпреки това, водещите компании в индустрията остават уверени в дългосрочния потенциал на изкуствения интелект. Meta, Alphabet, Amazon и Microsoft планират да вложат над 400 милиарда долара през следващата година в AI инфраструктура – с 21% повече спрямо 2025 г., за да укрепят позициите си в надпреварата за технологично лидерство.