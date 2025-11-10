tbi bank издаде най-голямата емисия MREL облигации у нас за 60 млн. евро

tbi bank издаде най-голямата емисия MREL облигации на българския пазар на стойност 60 млн. евро, която е с тригодишен падеж и с опция за изплащане след втората година.

Емисията привлече много по-голям инвеститорски интерес от първоначалната цел (30-40 млн. евро). Банката е изпълнила поръчки, предложили лихва равна или по-малка от 7% (диапазон на подаване на заявките 6.5-7.5%). Така всички инвеститори ще получат годишна лихва от 7%, която се изплаща веднъж годишно.

По-рано тази година банката издаде друга емисия от 3.5-годишни облигации, отговарящи на изискванията за MREL, на стойност 34 млн. евро.

Процесът по издаване на двете емисии беше управляван изцяло от екип на tbi bank.

„Щастливи сме от големия интерес на широк кръг инвеститори към облигациите ни и трайното им доверие в tbi bank. Новопривлеченият капитал ще подкрепи непрестанното ни развитие на основните пазари, на които оперираме“, отбелязва Лукас Турса, изпълнителен директор в tbi bank.

През последните четири години банката е лидер на българския пазар на публични облигации. Само през 2025 г. tbi bank акумулира близо 100 млн. евро от българския публичен пазар.

Новите облигации ще бъдат регистрирани за търговия на „Българската фондова борса“ в близките седмици, уточняват от банката.