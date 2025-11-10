РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Заместник-кметът по екология Надежда Бобчева предлага да се увеличи капацитета на столичния завод за боклук

Заместник-кметът по екология на Столична община Надежда Бобчева е внесла в Столичния общински съвет доклад за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинското предприятие за третиране на отпадъци. Предложението предвижда да се увеличи щата от 307 служители на 489 служители, както и да се разшири структурата и имуществото му, за да отговори на новите изисквания и натовареност, информират от общинския пресцентър.

Предвидените средства са в размер на 4.79 млн. лева и ще бъдат осигурени в рамките на бюджета на Столичната община за следващата година.

„Кризата с отпадъците ясно показа, че когато градът има собствен капацитет, може да реагира бързо, ефективно и без да бъде изнудван. Предприятието за третиране на отпадъци се доказа като гръбнака на общинската система – то изнесе усилието по овладяване на ситуацията в „Люлин“ и „Красно село“. Сега е моментът да гарантираме неговата устойчивост и да повишим капацитета му“, смята Бобчева.

От Общината посочват още, че през 2025 г. предприятието е отчело най-добрите си резултати от създаването си. Приходите от продажба на рециклируеми материали са 1.75 млн. лева, което е 400% ръст спрямо 2023 година. Производството на RDF гориво е надхвърлило 100 000 тона за година, а количеството депонирани отпадъци е спаднало до 7 107 тона през 2024 година.

Увеличаването на капацитета на предприятието за третиране на отпадъци е част от реформите в столицата, като целта е градът да разполага със собствен ресурс и експертиза, ограничаващ до минимум зависимостта от външни изпълнители.

Предложението ще бъде разгледано от Столичния общински съвет на 13 ноември.

