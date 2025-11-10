Желязков към президента на Ливан ген. Жозеф Аун: Подкрепяме ви в стремежа към мир, сигурност, развитие

Като държава член на Европейския съюз, България остава ангажирана с подкрепата за Ливан в стремежа му към мир, сигурност и устойчиво развитие. Това потвърди премиерът Росен Желязков пред президента на Ливанската република генерал Жозеф Аун по време на тяхна среща в сградата на Министерския съвет. Министър-председателят приветства силния ангажимент на новото ръководство на Ливан за укрепване на държавните институции и за постигане на икономическо възраждане в един изключително сложен регионален контекст.

България високо цени Вашите усилия и решителните стъпки на ливанското

правителство за възстановяване на политическата стабилност в Ливан, заяви още министър-председателят Росен Желязков по време на срещата.

Министър-председателят Росен Желязков изрази увереност, че настоящото

посещение на генерал Жозеф Аун ще даде нов тласък на сътрудничеството между

България и Ливан.

Вашата визита е ясен знак за волята на двете страни да активизират политическия диалог и да издигнат двустранните отношения на ново, по-високо равнище, отбеляза Желязков. Премиерът акцентира върху възможностите за ползотворно взаимодействие в областта на икономиката, образованието, културата, туризма и сигурността.

В хода на срещата беше акцентирано върху дългогодишните приятелски връзки между България и Ливан – свидетелство за това е и предстоящата годишнина. През 2026 г. се навършват 60 години от установяването на дипломатическите отношения между двете държави.