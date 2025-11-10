РЕГИСТРИРАЙ СЕ
БНБ и ЕЦБ подготвиха материали за дизайна и защитните елементи на евробанкнотите

БНБ - еврозоната

Българската народна банка съвместно с Европейската централна банка подготвиха информационни материали, предназначени за запознаване на обществеността с дизайна и защитните елементи на евробанкнотите, съобщиха от централната банка. Това е в изпълнение на дейностите си по информиране и публичност във връзка с въвеждането на еврото в България.

За запознаване на широката общественост с дизайна и защитите на евробанкнотите може да използвате плакат от следния линк.

Относно разпознаването на евробанкнотите при обучението на служители може да се използват визуализациите на изображенията на защитните елементи, публикувани на следния линк.

Подробно описание и визуализация на защитните елементи на всеки един номинал евробанкноти от серията „Европа“ и от първата серия по метода „ПИПНИ-РАЗГЛЕДАЙ-НАКЛОНИ“ са достъпни на страницата на Европейската централна банка на следния линк.

При закупуване на устройства, проверяващи автентичността на евробанкноти, Българската народна банка препоръчва те да са от списъка, публикуван на страницата на Европейската централна банка на следния линк.

Препоръчителният списък на устройства, проверяващи автентичността на евромонети, е публикуван на страницата на Европейския технически и научен център към Европейската комисия на следния линк.

