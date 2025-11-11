РЕГИСТРИРАЙ СЕ
На 11.11. в 11 часа приключва Първата световна война

маршал Фердинанд Фош (вторият отдясно), заснет пред каретата в Компиен, след като се съгласява с примирието, сложило край на войната там.

На 11.11. в 11 часа сутринта приключва Първата световна война. Германия обявява капитулация и подписва примирие с Антантата в железопътен вагон край Компиен, Франция. 

Рано сутринта, в 5:00 ч., в един железопътен вагон в гората край френския град Компиен, германската делегация подписва споразумението за примирие с представителите на Съглашението, водени от маршал Фердинанд Фош, главнокомандващ съюзническите сили.

Първата световна война е военен конфликт, продължил от 28 юли 1914 до 11 ноември 1918 година.

В него се включват повечето Велики сили, обединени в две противостоящи коалиции – Антантата (Франция, Руската империя, Великобритания, Сърбия, впоследствие САЩ и други държави), срещу Централните сили (Германия, Австро-Унгария, Османската империя и България). Над 70 милиона войници, от които 60 милиона европейци, са мобилизирани в една от най-тежките войни в човешката история. Убити са повече от 15 милиона души, което прави Първата световна война една от най-унищожителните. В периода между 1918 и 1939 г. е наричана само Световната войнаГолямата война или Европейската война.

Първата световна война бележи края на стария ред и разпадането на четири империи –

Германската, Австро-Унгарската, Османската и Руската. Войната променя картата на Европа и съдбата на много народи. Появяват се и нови държави, други губят територии и население.

Икономическите загуби възлизат на 360 млрд. долара.

Около 10 милиона души са убити, други 20 милиона са ранени. В резултат на загубата Вторият Германски Райх изчезва. Има и много териториални загуби: източните части на Германия стават притежание на Полша.

В края на войната европейските страни от Антантата (с изключение на Русия) дължат на Съединените американски щати около 10 млрд. щатски долара, от които 4 млрд. са дълг на Великобритания. Същевременно Русия дължи 7 млрд. щатски долара на Великобритания. На 1 август 1922 г. Великобритания предлага всички дългове, породени от войната, да бъдат опростени. В резултат САЩ намалява лихвите по плащанията на Великобритания от 5% на 3.5 процента. Крайната сума, която Великобритания трябва да плаща на САЩ, е 35 млн. стерлинга годишно за период от 62 години. Сходни отстъпки са направени и за останалите съюзници. Оказан е огромен финансов натиск върху Германия. САЩ получава три пълни годишни плащания от Великобритания, които Великобритания получава от Германия.

