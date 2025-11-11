Ядрената енергия ще запази ключово роля в световната енергийна система

Председателят на Световния енергиен съвет (СЕС) отбеляза значението на технологиите и темповете на изграждане на нови реактори. Ядрената енергия ще остане ключов елемент от световната енергийна система, въпреки нарастващия дял на възобновяемите енергийни източници. Това заяви Аднан Амин, председател на Световния енергиен съвет (СЕС) в кулоарите на конференцията ADIPEC в Абу Даби.

Според него ядрената енергия, благодарение на високия си капацитет, нулевия въглероден отпечатък и технологичния си потенциал, ще продължи да играе значителна роля за осигуряване на стабилен енергиен баланс.

Основните предизвикателства пред индустрията остават дългите срокове за изпълнение и високите разходи

за изграждане на реактори, особено в Европа, където новите проекти могат да отнемат до 15 години.

Аднан Амин отбеляза, че Китай е постигнал значителен напредък: изграждането на големи реактори там отнема две до три години благодарение на установените производствени процеси и инвестициите в малки и средни модулни реактори. Той обаче подчерта, че все още не съществуват комерсиално работещи модели, така че подобни агрегати няма да бъдат универсално решение.

Ръководителят на Световния икономически форум също така подчерта ролята на Русия като водещ доставчик на обогатен уран и притежател на напреднали технологии в ядрената енергия и преноса на енергия. Според него високото ниво на научна и инженерна експертиза на Русия ѝ позволява да остане ключов играч в световната ядрена индустрия.

Световният енергиен съвет (СЕС) е неправителствена организация с нестопанска цел, която обединява енергийни комитети от над 90 държави и се занимава с всички видове енергия. България е представена в СЕС чрез Националния комитет на България в Световния енергиен съвет (НКБСЕС), който служи като връзка между българските организации и световната организация.