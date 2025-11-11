РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Гръцки фермери излизат на протест заради неизплатени субсидии

земеделците в Гърция, гръцки фермери гърция протест трактори

Гръцки фермери започват протест в цялата страна за неизплатени субсидии и обезщетения, предаде БНР. Плащанията са спрени поради разследване на европейската прокуратура за скандал с откраднати милиони евро.

Фермерите настояват за обезщетения, тъй като в резултат на шарката по овцете са унищожени над 300 хиляди животни, но не са получили никакви пари.

Летището в Александруполис е блокирано с жива верига и селскостопанска техника, където днес се очаква да пристигне премиерът Кириакос Мицотакис.

Фермерите от Крит, които пътуват с фериботи към Атина, за да се включат в голямата демонстрация, се заканват, че ако не получат незабавно пълните си обезщетения и помощи, ще посрещнат Коледа на всички гранични пунктове на страната.

Отговорът на аграрното министерство е, че не могат да изплатят дори едно евро, докато не приключи разследването по кражбата на евросубсидии.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

