Гръцки фермери излизат на протест заради неизплатени субсидии

Гръцки фермери започват протест в цялата страна за неизплатени субсидии и обезщетения, предаде БНР. Плащанията са спрени поради разследване на европейската прокуратура за скандал с откраднати милиони евро.

Фермерите настояват за обезщетения, тъй като в резултат на шарката по овцете са унищожени над 300 хиляди животни, но не са получили никакви пари.

Летището в Александруполис е блокирано с жива верига и селскостопанска техника, където днес се очаква да пристигне премиерът Кириакос Мицотакис.

Фермерите от Крит, които пътуват с фериботи към Атина, за да се включат в голямата демонстрация, се заканват, че ако не получат незабавно пълните си обезщетения и помощи, ще посрещнат Коледа на всички гранични пунктове на страната.

Отговорът на аграрното министерство е, че не могат да изплатят дори едно евро, докато не приключи разследването по кражбата на евросубсидии.