С 37% планират да увеличат такса смет за гражданите в Пазарджик

Пазарджик

Кметът на община Пазарджик – Петър Куленски планира да увеличи такса смет за гражданите с 37%, а за бизнеса – с 28 процента, съобщава кореспондент на БНР. Предложението му трябва да се приеме от общинския съвет, но преди това е насрочено публично обсъждане, което трябва да се проведе точно след месец – на 11 декември. Мотивите на градоначалника са свързани с факта, че такса смет не е актуализирана от 2022 г., а оттогава инфлацията вече е около 38 процента.

Друг аргумент на общината е повишеният размер на минималната работна заплата. За последните три години тя бележи двоен ръст.

Куленски обръща внимание и че годишно разходите за сметопочистването са над 18 млн. лева, докато реалните приходи на община Пазарджик са 11.5 милиона лева.

С цел да се съберат недостигащите над 6.5 млн. лева от 1 януари 2026 г. се предвижда и увеличаване на данък – МПС, както и по-големи такси за някои общински услуги.

