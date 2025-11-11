Няма опасност да отпаднат инфраструктурни проекти по проектобюджета за 2026 г.

“По изготвения проектобюджет за 2026 година няма никаква заплаха за отпадане на инфраструктурни проекти”, заяви в Пловдив министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, цитиран от БТА. По думите му не може да се неглижира инфраструктурата за сметка на други социални плащания, тъй като хората в Пловдив, Русе, Бургас, София чакат.

Останалите проекти ще бъдат изпълнени до края на 2029 година.

Според него отказът от инфраструктура прави хората по-бедни, като тепърва трябва да се постигне консенус по бюджета между партньори, работодатели, синдикати и правителство.

Министърът допълни, че проблематичен остава Тунел 2 по линията Елин Пелин – Костенец, като повече от шест месеца се правят обследвания. Това е така, понеже тунелът се намира в тектонични пластове и се движи, като за неговото укрепване се изискват неколкократно по-скъпи и тежки крепежи.

Караджов се е запознал и с изпълнението на проекта за изграждане на железопътен възел в Пловдив, като се очаква до юни 2026 г. той да бъде завършен. Пробивът е дълъг около 800 метра, а инвестицията е в размер на 298 млн. лева, осигурени от Механизма за свързване на Европа и от държавния бюджет.