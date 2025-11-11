Няма опасност да отпаднат инфраструктурни проекти по проектобюджета за 2026 г.

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Няма опасност да отпаднат инфраструктурни проекти по проектобюджета за 2026 година

“По изготвения проектобюджет за 2026 година няма никаква заплаха за отпадане на инфраструктурни проекти”, заяви в Пловдив министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, цитиран от БТА. По думите му не може да се неглижира инфраструктурата за сметка на други социални плащания, тъй като хората в Пловдив, Русе, Бургас, София чакат.

Останалите проекти ще бъдат изпълнени до края на 2029 година.

Според него отказът от инфраструктура прави хората по-бедни, като тепърва трябва да се постигне консенус по бюджета между партньори, работодатели, синдикати и правителство.

Министърът допълни, че проблематичен остава Тунел 2 по линията Елин Пелин – Костенец, като повече от шест месеца се правят обследвания. Това е така, понеже тунелът се намира в тектонични пластове и се движи, като за неговото укрепване се изискват неколкократно по-скъпи и тежки крепежи.

Караджов се е запознал и с изпълнението на проекта за изграждане на железопътен възел в Пловдив, като се очаква до юни 2026 г. той да бъде завършен. Пробивът е дълъг около 800 метра, а инвестицията е в размер на 298 млн. лева, осигурени от Механизма за свързване на Европа и от държавния бюджет.

