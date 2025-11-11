Столичният инспекторат отчете над 200 нарушения за 10 000 лева, свързани с търговски отпадъци

От Столичния инспекторат са отчели налагането на рекордни санкции на търговски обекти за неправомерно смесване на отпадъци по време на кризисната организация по сметопочистването в районите „Люлин“ и „Красно село“, информират от общинския пресцентър. Само за изминалия месец инспекторите са съставили 499 констативни протокола, 23 акта за установени административни нарушения и са издали 205 фиша за 10 250 лева.

Основните засечени нарушения са свързани със смесването на различни видове отпадъци и изхвърлянето им от търговските обекти в битовите контейнери. В рамките на няколко седмици десетки софиянци са подали сигнали със снимки и точни локации на нарушенията, допълват от Общината.

„Всеки търговски обект трябва да организира сметоизвозването си по чл. 24 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги. Установяваме, че това задължение системно не се изпълнява и затова затягаме контрола в цяла София“, отбелязва директорът на Инспектората Николай Неделков.

От Общината призовават жителите да продължат да бъдат част от контрола върху чистотата и да подават сигнали за нередности, като напомнят, че сивите контейнери са само за битов отпадък от домакинствата, а цветните са за разделно събирания боклук.

Този тип организация ще продължи и през зимния сезон, като целта е устойчивото поддържане на чиста и подредена градска среда във всички райони на столицата.