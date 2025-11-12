До 14 ноември лозарите могат да заявяват помощ за борба с вредителите

До 14 ноември, петък, производителите на винено и десертно грозде, могат да кандидатстват за подпомагане по схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Национална програма от мерки за предотвратяване разпространението и контрол на вредители по лозата (род Vitis)“.

Бюджетът й за 2025 г., утвърден от Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“, е 5 млн. лева.

Припомняме, че приемът на заявления по схемата започна от 24 март 2025г.

Земеделските стопани могат да подават заявление за подпомагане по образец в териториалните структури на Държавен фонд „Земеделие“ както по постоянния адрес на физическото лице или едноличния търговец, така и по седалището на фирмите.

Съгласно Указанията за прилагане на държавната помощ,

до 10 декември Държавен фонд „Земеделие“ следва да изплати финансовата помощ по схемата.

Финансовата подкрепа има за цел да компенсира част от направените разходи от земеделските стопани по закупуване на продукти за борба с вредители по лозата. Максималният интензитет на помощта е до 100 % от направените разходи по закупуване на използваните препарати, но не повече от 600 лв./ха, с включен ДДС.

Признават се разходи за закупуване на продукти за борба с вредителите по лозата, които са извършени през тази година.

Допустимите продукти за растителна защита са описани в Национална програма от мерки за предотвратяване разпространението и контрол на вредители по лозата (род Vitis), публикувана на сайта на БАБХ, а указанията за прилагане на държавната помощ – на сайта на Държавен фонд „Земеделие“.