По-ниските данъци на Мелони за „средната класа“ предизвикаха политическа буря в Италия

Планът на премиера на Италия Джорджа Мелони да понижи данъците върху доходите на италианците от „средната класа“ предизвика критики, че тя помага на богатите. Икономисти пък предупреждават, че намалението ще е от полза главно за най-високоплатените в страната. В проектобюджета си, който сега е в процес на парламентарен контрол, правителството на Мелони предложи да се свали данъчната ставка за годишен доход между 28 000 и 50 000 евро до 33%, от сегашните 35% – мярка, която се очаква да струва около 3 милиарда евро пропуснати приходи.

Финансовият министър Джанкарло Джорджети посочи, че намаляването на ставката във втората данъчна група на Италия, от която ще се възползват около 13 милиона данъкоплатци годишно, ще облекчи натиска върху семействата от средната класа, чиято покупателна способност е подкопана от високата инфлация през последните години.

Независимата парламентарна бюджетна служба обаче изчислява, че около половината от размера на намалението ще отиде само при 8% от бенефициентите: хора с годишни доходи между 48 000 и 200 000 евро, които ще плащат по-малки суми за частта от доходите си до 50 хиляди евро.

Мярката подхрани ожесточен политически спор. Опозиционните политици критикуваха данъчната редукция, а CGIL – влиятелната федерация на работниците, свика национална протестна стачка за 12 декември.

„За пореден път те помагат на най-богатите“, каза Ели Шлайн, лидер на опозиционната Демократическа партия. Мелони, от своя страна, остро разкритикува определението на Шлайн за богатство. „Левицата казва, че помагаме на богатите, защото според тях някой, който печели да речем 2400 евро на месец и има може би три деца, е богат човек, който трябва да бъде наказан“, каза тя на предизборен митинг. „Не съм съгласна. Това са хора, които работят и трябва да им се помогне.“

Джорджети също отхвърли критиките, заявявайки, че независимите агенции на Италия, включително официалната статистическа служба Istat, имат „донякъде изкривен поглед върху живота“, ако хората с брутни годишни заплати от 50 000 евро се считат за богати. „Ние сме оплюти … но сме убедени, че сме прави“, каза той, подчертавайки, че намалението няма да помогне на богатите, а „на тези, които печелят разумни суми“.

Проектът за бюджет предвижда и 1.6 милиарда евро данъчни облекчения върху доходите от извънреден труд, нощни смени, работа по празници, премии за производителност и допълнителни придобивки – мярка, която ще помогне на хората с по-ниски доходи.

Спорът идва на фона на тлеещ обществен гняв от това как увеличението на заплатите изостава значително от скока на потребителските цени след пандемията от КОВИД-19, подкопавайки покупателната способност на италианските работници и държавни служители. Според публикуван неотдавна доклад на ОИСР, реалните заплати в Италия в началото на 2025 г. са били със 7.5% по-ниски, отколкото в началото на 2021 г. – най-голямата ерозия на покупателната способност сред всички големи икономики на организацията.

Ромоло Тоци Ди Марко – учител по физическо възпитание в Рим, посочва, че много учители, чиято средна заплата преди облагането с данъци е около 30 000 евро годишно, сега трябва да пестят, за да се справят. „Хората свиват разходите си за основни неща като храна и здравеопазване. За ваканции вече дори не говорим“, каза той.

Алфонсо Ландолфи – опитна медицински сестра в интензивно отделение в държавна болница близо до южния град Казерта, заяви, че икономическият статус на италианските служители в публичния сектор пада постоянно след кризата с държавния дълг на Италия през 2011 година. „Вече нямаме същия социален живот, който имахме преди 10, 15 или 20 години – да прекарваме свободното си време в пътуване, да се наслаждаваме на развлекателни дейности, да харчим пари за кола или да се наслаждаваме на вечеря с приятели“, коментира Ландолфи, който със своя 30-годишен стаж получава месечно малко под 2 хиляди евро преди облагането с данъци.

Въпреки целия шум, който предизвиква, новото намаление на данъка върху доходите на Мелони ще предложи само символично облекчение на свитите разходи за издръжка на живота. Според оценката на парламентарната бюджетна служба, данъчните сметки на данъкоплатците на върха на скалата на доходите, главно мениджърите, ще са по-ниски с около 408 евро; на служителите с „бели якички“ намалението ще е със 123 евро, а на отговарящите на изискванията „сини якички“ – едво 23 евро.

„Това правителство оцелява благодарение на пропагандата“, коментира Ди Марко. „Рано или късно хората ще погледнат портфейлите си и ще осъзнаят, че всичко това е пропаганда.“