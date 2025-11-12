Асен Василев смята, че най-накрая трябва да се стигне до съгласие за бюджета, който да не натоварна бизнеса и гражданите

Лидерът на „Продължаваме промяната“ и бивш финансов министър Асен Василев заяви пред журналисти в Народното събрание, че е необходимо най-после да се постигне съгласие за бюджет, който няма да обременява бизнеса и гражданите с допълнителни данъци и осигуровки.

По-рано днес от пресцентъра на партията съобщиха, че по инициатива на „Продължаваме промяната“ са събрани подписи за свикване на извънредно заседание на Комисията по бюджет и финанси, на което да бъдат изслушани становищата на работодателите и синдикатите за проекта на бюджет.

„Целта на комисията е да се чуе мнението на бизнеса, синдикатите и политическите сили. Такова чудо, такъв счупен диалог, това да се крие правителството една седмица, да не може да ги събере на една и съща маса – синдикати и работодатели, финансовият министър да не излезе да си обясни бюджета, премиерът да не излезе да си защити бюджета – такова нещо не е било“, подчерта той.

Според Василев „очевидно е наложително да влезе възрастен в стаята“ и да започне нормален диалог, за да се стигне до решение, така че да не влезем в новата година без бюджет. По думите му проектобюджетът предвижда най-голямото увеличение на данъци от 1996 г. насам.

По отношение на „Лукойл“ Василев заяви, че най-добре е особен управител да бъде голяма международна компания с опит в сектора, а ако това не е възможно – подходящ вариант би бил бивш служител на такава компания.