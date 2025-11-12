Бившият шеф на Митница-Пловдив се бори да се върне

Бившият шеф на Митница-Пловдив Мирослав Беляшки напира да се върне на поста си. Това става ясно от информация на Апелативен съд- Пловдив, който днес гледа жалбата за отстраняването му от директорския пост в митницата.

Беляшки бе задържан в Пловдив през април т.г. при спецакция на прокуратурата и ГДБОП. Той е разследван за участие в схема за контрабанда на цигари, при която товар с над 1100 мастербокса, деклариран като транзитен от Грузия към друга държава, е трябвало да бъде освободен без проверка и придружен до Видин.

Беляшки твърди, че е действал в рамките на законовите митнически процедури, но според прокуратурата има данни за злоупотреба със служебно положение. След първоначален арест съдът му наложи постоянна мярка за задържане, която впоследствие беше изменена в домашен арест, а по-късно и в парична гаранция.

Беляшки е начело на Митница-Пловдив от март 2024 г., когато е назначен от тогавашната ръководителка на Агенция „Митници“ Петя Банкова. Както е известно, по-късно Банкова също бе обвинена по друго дело за търговия с влияние.