„Възраждане“ предлагат премахване на делегираните бюджети за училищата

"Възраждане" предлагат премахване на делегираните бюджети за училищата

От партия „Възраждане“ предлагат завишаване на санкциите до 20 000 лв. за чужди неправителствени организации, които осъществяват дейност в български образователни институции.

Предложенията ще бъдат обсъдени от работната група, която работи по промените преди второ четене в Закона за предучилищното и училищното образование.

От „Възраждане“ предлагат още премахване на делегираните бюджети, да има само един учебник по всеки предмет и връщане към районирането на училищата до 7-и клас.

Сред идеите им е и промяна на названието на новия предмет „Добродетели и религии“, обясни Ангел Янчев:

„Предлагаме също така предметът, който е много дискусионен в момента – „Добродетели и религии“, както го предлага министърът на образованието през предложението на Министерския съвет, всъщност да се казва така, както предложи Негово светейшество патриарх Даниил, а именно – „Религия и етика“, каза той. 

