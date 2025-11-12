„Възраждане“ предлагат премахване на делегираните бюджети за училищата

От партия „Възраждане“ предлагат завишаване на санкциите до 20 000 лв. за чужди неправителствени организации, които осъществяват дейност в български образователни институции.

Предложенията ще бъдат обсъдени от работната група, която работи по промените преди второ четене в Закона за предучилищното и училищното образование.

От „Възраждане“ предлагат още премахване на делегираните бюджети, да има само един учебник по всеки предмет и връщане към районирането на училищата до 7-и клас.

Сред идеите им е и промяна на названието на новия предмет „Добродетели и религии“, обясни Ангел Янчев:

„Предлагаме също така предметът, който е много дискусионен в момента – „Добродетели и религии“, както го предлага министърът на образованието през предложението на Министерския съвет, всъщност да се казва така, както предложи Негово светейшество патриарх Даниил, а именно – „Религия и етика“, каза той.