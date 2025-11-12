Енергийната комисия отхвърли ветото на Радев върху промените в закона за особения управител на „Лукойл“

Комисията по енергетика в парламента се събра на извънредно заседание, за да обсъди Указ на президента Румен Радев от днес, с който той върна в НС промените в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, приет от 51-вото НС на 7 ноември.

Промените се отнасят до въвеждане на фигурата на особения търговски управител на активите на „Лукойл“ в България.

Комисията гласува и отхвърли ветото на президента. Това се случи с 12 гласа “за” и 3 “против”.

Преди това депутатите излязоха в кратка почивка, за да изчакат представители на президента, които да обяснят мотивите.

Част от депутатите от комисията попитаха председателя Павела Митова откъде външни източници и медии са разбрали за днешното заседание, преди то да бъде официално обявено.