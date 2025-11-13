Бунт в бежанския център в Клиди, гръцката полиция арестува 30 души

Центърът се намира на няколко километра от българската граница

Гръцката полиция задържа общо 30 мигранти при потушаването на безредици в център за настаняване на кандидати за убежище от затворен тип край селището Клиди, префектура Серес, Северна Гърция. Клиди, известно и със старото си име Рупел, се намира само на няколко километра от границата в България в района на ГКПП Кулата-Промахон.

Според информация на полицията някои от мигрантите в центъра са се опитали да разрушат част от вътрешната ограда, за да избягат. След като били изтласкани от полицията към вътрешността на центъра, мигрантите, които се опитали да избягат, подпалили дрехи и други материали и предизвикали пожар, който обаче не се разпространил.

От задържаните 29 са египтяни, а един е от Бангладеш.

Бежанците ще бъдат предадени на прокуратурата, за да им бъдат повдигнати обвинения в бунт, а в някои случаи и за подбуждане към извършване на престъпления, опит за бягство, насилие срещу служебни лица, както и за нанасяне на телесна повреда на двама полицаи.Единият от пострадалите полицаи бил ударен с камък, а другият е бил ухапан.

В центъра в Клиди са настанени около 750 мигранти. Там се настаняват мигранти, които са пристигнали в Гърция през Либия. Повечето от тях са египтяни, но има и граждани на Пакистан и Бангладеш.

Центърът в Клиди е част от по-широк план за действие, който се реализира от гръцкото Министерство на миграцията и убежището, за превръщането на центровете за настаняване от отворен тип в затворени центрове за задържане. В тях се настаняват кандидати за убежище, докато бъдат разгледани молбите им за международна закрила.