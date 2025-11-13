Г-20 няма да приеме съвместно изявление на срещата на върха в Южна Африка

Страните от Г-20 (Г-20) вероятно няма да приемат съвместно изявление на срещата си на върха в Йоханесбург, насрочена за 22-23 ноември, съобщи The Financial Times, позовавайки се на неназован служител.

„Време е Г-20 да спи зимен сън“, каза източникът пред вестника.

Според служителя, делегациите на участващите страни не очакват съвместно изявление. Те планират да използват срещата на върха за двустранни срещи и да координират позициите си по търговията и изменението на климата, твърди служителят.

Миналата седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в мрежата TruthSocial, че

представители на САЩ няма да пътуват до Йоханесбург за срещата на върха на Г-20.

Той нарече срещата на върха, проведена в Южна Африка, позор, обръщайки внимание на положението с човешките права на белите хора, които според него са обект на насилие. Вицепрезидентът Дж. Д. Ванс преди това трябваше да води американската делегация на срещата на върха на Г-20 в Йоханесбург. Той също така отмени посещението си в Кения, което беше планирано за края на ноември.

Според информация, получена от ТАСС, Съединените щати най-вероятно ще бъдат представлявани на срещата на върха в Йоханесбург от временно управляващия посолство на САЩ в Южна Африка.

След срещата на върха председателството на Г-20 ще премине от Южна Африка към Съединените щати.

Тръмп вече обяви, че срещата на върха на Г-20 през 2026 г. ще се проведе във Флорида.