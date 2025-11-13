РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Г-20 няма да приеме съвместно изявление на срещата на върха в Южна Африка

Г-20 ще настоява за основен ремонт на ООН, СТО и мултинационалните кредитори

Страните от Г-20 (Г-20) вероятно няма да приемат съвместно изявление на срещата си на върха в Йоханесбург, насрочена за 22-23 ноември, съобщи The Financial Times, позовавайки се на неназован служител.

„Време е Г-20 да спи зимен сън“, каза източникът пред вестника.

Според служителя, делегациите на участващите страни не очакват съвместно изявление. Те планират да използват срещата на върха за двустранни срещи и да координират позициите си по търговията и изменението на климата, твърди служителят.

Миналата седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в мрежата TruthSocial, че

представители на САЩ няма да пътуват до Йоханесбург за срещата на върха на Г-20.

Той нарече срещата на върха, проведена в Южна Африка, позор, обръщайки внимание на положението с човешките права на белите хора, които според него са обект на насилие. Вицепрезидентът Дж. Д. Ванс преди това трябваше да води американската делегация на срещата на върха на Г-20 в Йоханесбург. Той също така отмени посещението си в Кения, което беше планирано за края на ноември.

Според информация, получена от ТАСС, Съединените щати най-вероятно ще бъдат представлявани на срещата на върха в Йоханесбург от временно управляващия посолство на САЩ в Южна Африка.

След срещата на върха председателството на Г-20 ще премине от Южна Африка към Съединените щати.

Тръмп вече обяви, че срещата на върха на Г-20 през 2026 г. ще се проведе във Флорида.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Ще бъде ли увеличен данъкът върху дивидента от 5 на 10 процента?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени