Делото срещу Благомир Коцев е вече в съда

Обвинителният акт срещу Благомир Коцев е внесен в Софийския градски съд. Редом с кмета на Варна подсъдими ще са общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, бизнесменът Ивайло Маринов и началничката на кметската канцелария Антоанета Петрова. Обвиненияата са за престъпен сговор, поискани подкупи и принуда. Материалите относно участието в сговора на народен представител са отделени в друго досъдебно производство, като от прокуратурата така и не потвърдиха че става въпрос за лидера на ПП-ДБ Асен Василев.

Обвинителната теза е за поискани от Коцев и общинските съветници 228 хил. лв., за да упражнят влияние над заместник-кмета Диан Иванов при вземането на решение за изпълнител на обществена поръчка за доставка на храни. Както и че Биляна Якова, ръководител на проекта за обновяване на градския транспорт, е притискана да прехвърли над 3 млн. лв. от сметка на общината към сметка на дружеството „Градски транспорт“. Коцев заявил, че ако не изпълни разпореждането, Якова ще бъде освободена, което и станало след като не изготвила заявката за капиталовия трансфер.

Благомир Коцев е в ареста от юли, като се водеше в дълъг отпуск. В последните дни обаче заместникът му Павел Попов увери, че 12 ноември кметът ще управлява града ефективно от ареста с посредничеството на адвокати и приближени. Попов окачестви това като провокация към прокуратурата и призова Коцев да бъде пуснат от ареста с оглед приключване на разследването. Вместо това от държавното обвинение внесоха делото в съда.