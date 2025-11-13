КНСБ за бюджета: Възможен и с постигнат компромис, увеличената осигуровка се разпределя между бизнеса и наетите

Президентът на синдиката Пламен Димитров коментира, че възнагражденията в обществения сектор ще се увеличат с повече от 5%

От КНСБ определиха проекта на бюджет за следващата година като възможен и с постигнат компромис, тъй като повишената осигуровка за пенсия ще се разпредели между бизнеса и наетите.

Президентът на синдиката Пламен Димитров коментира, че възнагражденията в обществения сектор ще се увеличат с повече от 5 на сто.

Разчетите сочат, че това ще се случи през завишените с над 10% средства за делегираните от държавата дейности.

„С 12-13-15% увеличение – в културата, слава Богу, в това число и в националните обществени медии с поне 10%, а не 5%. В земеделието, което дълги години водеха битка – в градушките, в Агенцията по храните, в областните служби по земеделие, горските, които бяха на улицата, тоест навсякъде има различно увеличение, различни проценти.

Има няколко сектора обаче – в Министерството на труда и социалната политика, НАП, което е скандално за мене, и НОИ, които останаха 5%. Там трябва да бъдат увеличени заплатите. И това са 15-ина до 20 милиона евро, които могат да направят тези 5 процента 10, и тогава да имаме средни десетина процента навсякъде, които да могат да поемат цените.

Защото ръстът на издръжката на живота, която ви обявяваме регулярно, до края на годината може да стигне и десетина процента“, каза Пламен Димитров.