Индустриалното производство в ЕС леко се възстановява през септември, но България остава с най-голям годишен спад

Евростат отчита леко възстановяване на индустриалното производство в еврозоната и Европейския съюз през септември 2025 година, но данните остават колебливи и подсказват нестабилност в сектора. В еврозоната производството нараства с 0,2% спрямо август, далеч под очакваните 0,7%, а в ЕС увеличението е 0,8% след предходен спад. Основен принос имат енергийният сектор, капиталовите стоки и междинните продукти.

България отбелязва силен ръст на месечна база – промишленото производство нараства с 3,3% спрямо август. Въпреки това страната остава на последно място в ЕС по годишно изменение: през септември индустрията у нас се свива с 5,6% спрямо същия месец на 2024 година. Това е десети пореден месец на спад, макар и най-умереният от април насам.

В рамките на ЕС най-голям месечен ръст отбелязват Дания, Швеция и Гърция, докато най-силни спадове са регистрирани в Ирландия, Люксембург и Малта. Въпреки леки признаци на стабилизация, индустриалният сектор в Европа остава под натиск от продължаваща икономическа несигурност.

