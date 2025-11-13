Mitsubishi UFG е първата в Япония, която интегрира ChatGPT в банковото си приложение

Японската финансова компания Mitsubishi UFG Financial Group, част от холдинговата компания Mitsubishi, възнамерява да интегрира чатбота ChatGPT от американската компания OpenAI в банковите си приложения, където ще може да предоставя на потребителите съвети за управление на парите.

„Сключихме споразумение с OpenAI Group PBC. Ще внедрим услуга, която, използвайки препоръки от изкуствен интелект, ще предоставя цялостна поддръжка за откриване на сметки и подаване на заявления за услуги“, се казва в изявление, публикувано от пресслужбата на компанията.

От компанията обясниха, че

услугата ще предлага на клиентите услуги, съобразени с техните нужди.

Невронната мрежа ще може да предоставя препоръки за бюджетиране, като анализира данни за приходи, разходи, депозити и парични преводи.

Първоначално е планирано функцията да бъде пусната за служители на финансови компании през януари 2026 година. Тя ще стане достъпна за потребителите през следващата фискална година, която започва на 1 април 2026 година. Nikkei Asia отбелязва, че Mitsubishi UFG ще бъде първата японска компания, която ще използва функцията „супер приложение“, въведена от OpenAI през октомври. Тази функция позволява ChatGPT да бъде вграден в приложения на трети страни.

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) е японски банков холдинг и компания за финансови услуги с централен офис в Chiyoda, Токио. MUFG е създадена през 2005 г. чрез сливане между Mitsubishi Tokyo Financial Group и UFJ Holdings.

MUFG държи активи от около 2.7 трилиона щатски долара към 2024 година.

Тя поддържа силни връзки с Mitsubishi Group и често е описвана като една от „Трите велики къщи“ на тази група, заедно с Mitsubishi Corporation и Mitsubishi Heavy Industries.

MUFG е най-голямата финансова група в Япония и една от десетте най-големи банкови холдингови компании в света. В Япония тя е най-голямата от трите така наречени мегабанки, пред SMBC Group и Mizuho Financial Group.