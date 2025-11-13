Пазарната оценка на Tencent е нараснала с 280 млрд. долара благодарение на гейминг хитове

На фона на опасенията за балон около изкуствения интелект, инвеститорите насочват вниманието си към Tencent Holdings Ltd. като стабилна и по-сигурна алтернатива в технологичния сектор. Силното представяне на компанията в гейминг бизнеса вече е увеличило пазарната ѝ стойност с около 280 млрд. долара през 2025 г., а акциите ѝ са поскъпнали с 58% от началото на годината. Те обаче остават по-евтини в сравнение с глобални конкуренти като Amazon и Nintendo.

Tencent развива собствения си AI модел Hunyuan и използва генеративни технологии в създаването на игри и реклами. Игри като Honor of Kings и Peacekeeper Elite са постигнали ръст от 30-40%, а новото заглавие Delta Force се очаква да подобри резултатите за тримесечието.

Анализатори прогнозират, че печалбата на Tencent ще нарасне с около 5%, докато повечето китайски интернет компании ще отчетат спадове. Приходите от реклама също се увеличават благодарение на оптимизирани с изкуствен интелект видео формати.

Според експерти, Tencent предлага стабилен ръст и по-нисък риск, което я прави предпочитан избор за инвеститори, търсещи сигурност в несигурната среда на AI пазара.