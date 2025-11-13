Елитното руско поделение „Рубикон“ ловува украински пилоти на дронове

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Елитното руско поделение "Рубикон" ловува пилоти на украински дронове

След около две години на почти безнаказано нанасяне на удари по руски части, ловките и иновативни пилоти на дронове на Украйна са се превърнали в плячка, пише „Файненшъл таймс“ в публикация от 13 ноември. Техният мъчител е динамичното ново руско подразделение, известно като „Рубикон“. Използвайки сложни инструменти и собствен флот от ловни дронове, екипът локализира, проследява и убива украински оператори, преди да могат да изстрелят безпилотните машини. „Лесно е да се замени дрон, но е трудно да се замени пилот на дрон“, коментира един от тях – Дмитро, който е бил успешен рапър преди войната.

Появата на „Рубикон“ е довело до смразяващ обрат на дигиталното бойно поле, ликвидирайки едно от най-големите тактически предимства на Киев. Успехът му оказва натиск върху украинската армия, която вече не може да напредва срещу по-многобройните и по-добре финансирани руснаци.

Рубикон „е нашият основен проблем“, посочва Артьом Карякин – украински военнослужещ от района на Покровск в Донецка област – ключов град на фронтовата линия, който изглежда е на ръба на поражението след едногодишна битка. И допълва: „Ако руснаците нямаха такива компетентни оператори на дронове, пехотата им нямаше да може да проникне в града. Много е опасно да си оператор на дрон в момента“.

„Рубикон“ разполага с екип от около 5000 души и огромни финансови ресурси, твърди Роб Лий от Института за изследвания на външната политика, базиран във Филаделфия.

Вместо да атакува фронтовата пехота на Киев, подразделението се насочва върху унищожаването на пилоти и прекъсването на логистиката на Украйна. Удряйки до 10 км зад украинските линии, те атакуват превозни средства и дронове – тежки квадрокоптери (четирироторни летателни машини) или колесни роботи – използвани за снабдяване на фронтовата линия. В допълнение към офанзивните си операции, „Рубикон“ играе голяма роля и в обучението на други руски подразделения с дронове.

Лий отбелязва: „Това е повече от подразделение, това е център – център за разработване на всякакви безпилотни системи. Което означава изследвания и разработки, анализ, разработване на тактики, техники и процедури. Украинските подразделения свидетелстват, че често забелязват качествено подобрение, след като тези момчета бъдат обучени от Рубикон.“

Създаването на звеното извън тромавата и произволна командна верига на Русия е едно от доказателствата, че московската армия, някога нестабилна, некоординирана маса, е започнала да прави иновации. „В много отношения те са противоположни на начина, по който действа руската армия“, твърди Лий. „Те не работят въз основа на тази бюрократична квотна система, а са по-близки до иновативни украински подразделения за дронове, които могат да реагират по-бързо, да поемат инициатива.“

Стратегията за действие отвъд фронтовата линия им дава предимство в постоянно развиващата се война с безпилотни машини, която според официални лица и анализатори е отговорна за 70 до 80 процента от военните жертви. Тъй като „Рубикон“ подкопава веригата за доставки и операциите с дронове на Киев, украинските пилоти са принудени да съсредоточат атаките си върху забавянето на бързо настъпващите руски войници.

В преследването на пилоти, разузнавателните подразделения на „Рубикон“ често проследяват оперативни лица, укриващи се в мазета или в гората, под дърветата, и или ги елиминират, или изпращат местоположението им на руските военновъздушни сили.

Те обикновено търсят сигнални антени по върховете на хълмове и високи сгради, защото пилотите се нуждаят от ясна видимост към приемниците си. Разчитайки на радиосигнали, операторите на атакуващи и разузнавателни дронове могат да бъдат на не повече от няколко километра от фронтовата линия.

Напредъкът в електронната война също означава, че те са по-лесни за откриване. В състезанието между дронове, контролът върху електромагнитния спектър е толкова решаващ, колкото и доминирането в небето. И двете страни използват масивни заглушители и станции за електронно разузнаване, за да локализират и деактивират дроновете на противника, въпреки че самите заглушители създават ярък електронен подпис, който е лесен за откриване и унищожаване. И двете страни могат също така да хакнат предаванията от противниковите камери и да използват радиопеленгатори, за да локализират предаватели.

„Това е игра на котка и мишка, където физиката е арбитър“, коментира Том Уитингтън – експерт по електронна война в Кралския институт за обединени служби (RUSI) в Лондон.

Огромните финансови и човешки ресурси на „Рубикон“ му позволяват да поддържа неуморно темпо, според украински войник в малко звено за дронове близо до Покровск. Той отбелязва, че поделението има много хора и това означава, че могат да работят 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата, могат да сменят екипите на всеки пет часа, да спят, докато за украинците е по-трудно, защото нямат много хора, които да се редуват през цялото време. И допълва, че преди „Рубикон“ да се спусне над Покровск „беше като празник за нас“.

Дроновете могат да дадат „решително предимство“ на защитниците, като направят бойното поле прозрачно, посочва Боб Толаст, научен сътрудник в RUSI, и обяснява, че малките, полуавтономни части на Украйна са били много ефективни в предизвикването на хаос, когато Русия не е разполагала със собствена усъвършенствана система с дронове. Толаст отбелязва, че Москва е положила огромни усилия да усвои уроците, които е научил Киев и сега украинците трябва да противодействат на силно организираната стратегия на „Рубикон“, като разработят свой собствен ясен, централизиран боен план.

Украинските бригади на пилоти на дронове вече създават клетки за борба с противника, за да атакува руски оператори в замяна и също така предприемат различни предпазни мерки, като например промяна на тактики, позиции за изстрелване и предаватели, както и по-добро използване на камуфлаж и прикрития. Или, както обобщава Дмитро, новите правила са прости: „Бъдете смирени, мълчете, маскирайте позицията си и не се движете, когато не се налага“. И „дори да ви се иска да се поразходите малко, това е много лоша идея: най-добре е да седнете в окопа си и да гледате Instaram.“

