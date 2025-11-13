Елитното руско поделение „Рубикон“ ловува украински пилоти на дронове

След около две години на почти безнаказано нанасяне на удари по руски части, ловките и иновативни пилоти на дронове на Украйна са се превърнали в плячка, пише „Файненшъл таймс“ в публикация от 13 ноември. Техният мъчител е динамичното ново руско подразделение, известно като „Рубикон“. Използвайки сложни инструменти и собствен флот от ловни дронове, екипът локализира, проследява и убива украински оператори, преди да могат да изстрелят безпилотните машини. „Лесно е да се замени дрон, но е трудно да се замени пилот на дрон“, коментира един от тях – Дмитро, който е бил успешен рапър преди войната.

Появата на „Рубикон“ е довело до смразяващ обрат на дигиталното бойно поле, ликвидирайки едно от най-големите тактически предимства на Киев. Успехът му оказва натиск върху украинската армия, която вече не може да напредва срещу по-многобройните и по-добре финансирани руснаци.

Рубикон „е нашият основен проблем“, посочва Артьом Карякин – украински военнослужещ от района на Покровск в Донецка област – ключов град на фронтовата линия, който изглежда е на ръба на поражението след едногодишна битка. И допълва: „Ако руснаците нямаха такива компетентни оператори на дронове, пехотата им нямаше да може да проникне в града. Много е опасно да си оператор на дрон в момента“.

„Рубикон“ разполага с екип от около 5000 души и огромни финансови ресурси, твърди Роб Лий от Института за изследвания на външната политика, базиран във Филаделфия.

Вместо да атакува фронтовата пехота на Киев, подразделението се насочва върху унищожаването на пилоти и прекъсването на логистиката на Украйна. Удряйки до 10 км зад украинските линии, те атакуват превозни средства и дронове – тежки квадрокоптери (четирироторни летателни машини) или колесни роботи – използвани за снабдяване на фронтовата линия. В допълнение към офанзивните си операции, „Рубикон“ играе голяма роля и в обучението на други руски подразделения с дронове.

Лий отбелязва: „Това е повече от подразделение, това е център – център за разработване на всякакви безпилотни системи. Което означава изследвания и разработки, анализ, разработване на тактики, техники и процедури. Украинските подразделения свидетелстват, че често забелязват качествено подобрение, след като тези момчета бъдат обучени от Рубикон.“

Създаването на звеното извън тромавата и произволна командна верига на Русия е едно от доказателствата, че московската армия, някога нестабилна, некоординирана маса, е започнала да прави иновации. „В много отношения те са противоположни на начина, по който действа руската армия“, твърди Лий. „Те не работят въз основа на тази бюрократична квотна система, а са по-близки до иновативни украински подразделения за дронове, които могат да реагират по-бързо, да поемат инициатива.“

Стратегията за действие отвъд фронтовата линия им дава предимство в постоянно развиващата се война с безпилотни машини, която според официални лица и анализатори е отговорна за 70 до 80 процента от военните жертви. Тъй като „Рубикон“ подкопава веригата за доставки и операциите с дронове на Киев, украинските пилоти са принудени да съсредоточат атаките си върху забавянето на бързо настъпващите руски войници.

В преследването на пилоти, разузнавателните подразделения на „Рубикон“ често проследяват оперативни лица, укриващи се в мазета или в гората, под дърветата, и или ги елиминират, или изпращат местоположението им на руските военновъздушни сили.

Те обикновено търсят сигнални антени по върховете на хълмове и високи сгради, защото пилотите се нуждаят от ясна видимост към приемниците си. Разчитайки на радиосигнали, операторите на атакуващи и разузнавателни дронове могат да бъдат на не повече от няколко километра от фронтовата линия.

Напредъкът в електронната война също означава, че те са по-лесни за откриване. В състезанието между дронове, контролът върху електромагнитния спектър е толкова решаващ, колкото и доминирането в небето. И двете страни използват масивни заглушители и станции за електронно разузнаване, за да локализират и деактивират дроновете на противника, въпреки че самите заглушители създават ярък електронен подпис, който е лесен за откриване и унищожаване. И двете страни могат също така да хакнат предаванията от противниковите камери и да използват радиопеленгатори, за да локализират предаватели.

„Това е игра на котка и мишка, където физиката е арбитър“, коментира Том Уитингтън – експерт по електронна война в Кралския институт за обединени служби (RUSI) в Лондон.

Огромните финансови и човешки ресурси на „Рубикон“ му позволяват да поддържа неуморно темпо, според украински войник в малко звено за дронове близо до Покровск. Той отбелязва, че поделението има много хора и това означава, че могат да работят 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата, могат да сменят екипите на всеки пет часа, да спят, докато за украинците е по-трудно, защото нямат много хора, които да се редуват през цялото време. И допълва, че преди „Рубикон“ да се спусне над Покровск „беше като празник за нас“.

Дроновете могат да дадат „решително предимство“ на защитниците, като направят бойното поле прозрачно, посочва Боб Толаст, научен сътрудник в RUSI, и обяснява, че малките, полуавтономни части на Украйна са били много ефективни в предизвикването на хаос, когато Русия не е разполагала със собствена усъвършенствана система с дронове. Толаст отбелязва, че Москва е положила огромни усилия да усвои уроците, които е научил Киев и сега украинците трябва да противодействат на силно организираната стратегия на „Рубикон“, като разработят свой собствен ясен, централизиран боен план.

Украинските бригади на пилоти на дронове вече създават клетки за борба с противника, за да атакува руски оператори в замяна и също така предприемат различни предпазни мерки, като например промяна на тактики, позиции за изстрелване и предаватели, както и по-добро използване на камуфлаж и прикрития. Или, както обобщава Дмитро, новите правила са прости: „Бъдете смирени, мълчете, маскирайте позицията си и не се движете, когато не се налага“. И „дори да ви се иска да се поразходите малко, това е много лоша идея: най-добре е да седнете в окопа си и да гледате Instaram.“