Белият дом ще намали до 15% митата за вноса от Швейцария

Съединените щати и Швейцария „по същество“ постигнаха търговско споразумение за намаляване на митата на швейцарски стоки от 39% на 15%, а Белият дом планира да разкрие подробности на 14 ноември, заяви американският търговски представител Джеймисън Гриър.

Предстоящата сделка носи дългоочакваното облекчение на Берн, притиснат от най-високия налог, наложен от администрацията на американския президент Доналд Тръмп на която и да е развита държава. Митото от 15% включва ставките за най-облагодетелствана нация и някои други съществуващи такси, подобно на споразумението с Европейския съюз, каза Гриър пред репортери.

В замяна, алпийският оазис се е ангажирал да инвестира 200 милиарда долара в САЩ по време на мандата на Тръмп, включително 70 милиарда долара през следващата година, в сектори като фармацевтика и рафиниране на злато, според Гриър. А също така да купи повече търговски самолети на „Боинг“.

„По същество постигнахме сделка с Швейцария. Така че ще публикуваме подробности за това днес на уебсайта на Белия дом“, каза Гриър по време на интервю за CNBC.

Споразумението е кулминацията на продължилите с месеци дипломатически совалки на швейцарски държавни служители и бизнес фигури, след като ключовите сектори на страната, включително часовници, машини и прецизни инструменти, бяха притиснати от осакатяващите американски митнически ставки.

Гриър отбеляза, че Швейцария „ще изпрати много производствени мощности тук, в Съединените щати, фармацевтични продукти, обработка на злато, железопътно оборудване. Така че сме наистина развълнувани от тази сделка и какво означава тя за американското производство.“

Пробивът слага край на продължилия с месеци спор, който избухна през август, когато Тръмп изненада Берн с 39-процентно обмитяване на швейцарския износ за американците – над два пъти по-високо от договореното с ЕС. Администрацията на Тръмп оправда хода като отговор на дмустранния дефицит на американците в търговията със стоки от 40 милиарда долара. Той изненада швейцарските власти, които дотогава бяха убедени, че са се споразумели за сделка с американските си колеги.