Астро: 5 невероятни подаръка за зодия Скорпион

Ето, че настъпи сезонът на водната зодия, а с него сме ви приготвили пет невероятни идеи за подаръци за представителите на зодия Скорпион (не само в Слънце, но също така и в Луна и с асцендент). Ето кои са те:

1. Стрелба с пистолет или хвърляне на брадва

Скорпионите се управляват и от планетата Марс, и от планетата Плутон, ето защо адреналинът и спортът вървят ръка за ръка за тях. Доста често представителите на водната зодия трябва да крият истинските си чувства, които не са от най-позитивните, зад солидна маска. Ето защо, ако им подарите преживяване със стрелба или хвърляне на брадва, не само ще го ощастливите, но и също ще им помогнете за намаляването на нивата им на стрес и ярост.

2. Таро тесте или езотерични преживявания

Бидейки под влиянието на Плутон – планетата на трансформациите, смъртта, мистицизма и окултизма – скорпионите са доста привлечени от невидимото и вълшебното, независимо дали ще го признаят, или не. Затова идеята да им подарите тесте от таро или оракулски карти изглежда доста приемлива. Но ако вече имат такива тестета или нямат желание за такива карти, винаги можете да им подарите нещо, свързано с езотериката: кристали, тибетски пеещи купи, средства за пречистване на енергията, някоя интересна и дълбока книга с подобна тематика или да им запазите и платите часа при някой гадател.

3. Камасутра, играчки или филми за възрастни

Родените под този зодиакален знак не само харесват секса, но той е и много важна част от живота им. Поради тази причина, ако им подарите нещо, свързано с това тъй обичано от възрастните забавление, сте готови да заинтригувате неукротимите скорпиони. Книги и филми за възрастни има предостатъчно, но ако им подарите някоя играчка, то вие определено ще ги заинтригувате. Но понеже между скорпион и скорпион има разлика, уверете се първо, че вашият приятел би се зарадвал не само на подобен подарък, но и такава тематика, за да не го обидите.

4. Астрология

Както вече споменахме по-горе, представителите на водната стихия се впечатляват от вълшебствата, окултизма, мистиката – и в това число – астрологията. Книги, видеоуроци или курсове по тази тъй древна наука ще се окажат доста необходими, когато трябва да им направите подарък. Не са изключени и всякакви бижута, дрехи и други предмети с астрологически мотиви като друга опция.

5. Добър алкохол

Ако някои от останалите варианти не ви вдъхват доверие или не сте сигурни, дали ще се харесат на рождениците, винаги можете да подходите към покупката на някой добър алкохол. Вино, уиски, водка, кампари, просеко, ракия, ром, текила. Ако течността все пак не влезне веднага в употреба, тя може да бъде запазена за някой бъдещ повод или да послужи като подарък на друг човек. А колкото повече отлежава алкохолната напитка, толкова по-вкусна и богата ще става тя.